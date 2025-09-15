Dura la denuncia di Santiago Abascal al congresso annuale di Vox sul recente omicidio di Charlie Kirk. Ha parlato in video anche la premier italiana Giorgia Meloni.

Si è tenuta pochi giorni fa la kermesse di Vox, in Spagna. “Europa Viva 25” ha ospitato diversi leader, quali Javier Milei, Viktor Orban, André Ventura. Ha garantito la sua presenza anche la premier Giorgia Meloni, che con un video pre registrato ha lasciato ai presenti un messaggio in spagnolo. Il tema principale è stato ovviamente quello dell’omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti. Tutti gli invitati si sono detti preoccupati per il “clima di odio” e la violenza terminata nella morte del giovane attivista conservatore. Ancora più forte la denuncia nei confronti della reazione di molti utenti online, opinionisti e politici, che dopo la morte del 31enne hanno portato sotto i riflettori le sue idee, ritenendole “divisive”. A parlare sul palco di Vox è Santiago Abascal, presidente e co-fondatore del partito.

Le parole di Santiago Abascal

“Ci sono – dice il presidente di Vox – milioni di europei che vogliono riconquistare la loro libertà, la loro prosperità, la loro sicurezza, i loro confini e il loro inalienabile diritto di decidere il proprio futuro. Ma sappiamo che non sarà facile. Lo abbiamo dimostrato in questi giorni in modo tragico. Sono disposti a tutto pur di rimanere un secondo in più al potere e perseguitare i leader patriottici di qualsiasi nazione. A qualsiasi cosa. Non hanno limiti.E per questo, quasi in tutto il mondo, si ripetono le formule per cercare di zittirci. Dalla calunnia e dalla censura, fino al molestie e alla violenza. Lo abbiamo visto questa settimana. Siamo ancora sconvolti dall’omicidio di Charlie Kirk, un giovane patriota che si dedicava a promuovere dibattiti liberi nelle università, con il tono migliore“.

“Ma la cosa peggiore – continua Abascal – non sono i loro proiettili. Il peggio è il miserabile cinismo con cui giustificano gli omicidi. È il coro codardo della propaganda progressista che incolpa le vittime e scusa i criminali. Lo abbiamo visto nelle televisioni di tutto il mondo in questi giorni tristi. Anche qui. Sappiamo bene che non ci uccidono perché siamo fascisti. Ci chiamano fascisti per ucciderci“.

