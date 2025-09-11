Possibile addio clamoroso alla Juventus per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano rischia di essere sacrificato così.

In questa stagione appena cominciata, la Juventus ha sicuramente bisogno di maggiore stabilità e continuità rispetto al recente passato, così da poter ambire ai piani alti della classifica. In pratica, per poter considerarsi in corsa per lo Scudetto, i bianconeri dovranno mantenere alto il livello, soprattutto in difesa.

Magari a cominciare dal report sugli infortuni. Lo scorso anno la formazione allora guidata da Thiago Motta fu falcidiata dai problemi fisici; come non ricordare gli stop prolungati dei vari Gatti, Cabal e soprattutto Gleison Bremer, il leader brasiliano della retroguardia juventina.

Oggi fortunatamente Bremer sembra essere recuperato, nuovamente abile ed arruolato al centro della difesa di Igor Tudor. Una pedina da cui ripartire, visto che si tratta di uno dei difensori più forti e combattivi dell’intera Serie A. Un profilo che farebbe gola anche all’estero, almeno secondo i tabloid inglesi che parlano di un futuro professionale lontano da Torino per l’ex calciatore granata.

Dall’Inghilterra la voce che spaventa la Juve: assalto del Liverpool a Bremer

Il portale inglese Team Talk, che si occupa principalmente di rumors di calciomercato in Premier League, ha lanciato una notizia che sicuramente non farà piacere ai tifosi juventini. Un top club britannico avrebbe messo seriamente gli occhi su Bremer, indicandolo come possibile rinforzo ideale per la difesa nel 2026.

Il classe ’97 è finito nel mirino del Liverpool, squadra che ha già saccheggiato di recente la nostra Serie A, strappando il giovanissimo centrale Giovanni Leoni al Parma per più di 35 milioni di euro. La situazione potrebbe ripetersi anche con la Juventus, dalla quale i Reds sembrano pronti a portar via un calciatore importante ed esperto come Bremer.

L’idea è quella di puntare ciecamente sul brasiliano come possibile spalla o sostituto di Virgil Van Dijk, così da completare una linea difensiva già forte attualmente. La Juve dovrà dunque guardarsi da questo assalto, ma la paura è che i bianconeri possano ricevere una proposta quasi irrifiutabile (intorno ai 60 milioni di euro) e di conseguenza dover sacrificare Bremer, nonostante sia uno dei calciatori più amati dai tifosi juventini.

Il valzer di difensori centrali potrebbe presentare una soluzione a sorpresa: Bremer in partenza onerosa, direzione Liverpool, mentre la Juve si presterebbe all’assalto di Marc Guehi, anch’egli obiettivo della formazione di Arne Slot, che si svincola a parametro zero dal Crystal Palace. In questo caso sarebbero i bianconeri ad avere la chance maggiore di ingaggiare il centrale inglese.