Mai utilizzare il bicarbonato per tutte le superfici in casa, alcune possono rovinarsi irrimediabilmente: meglio fare attenzione la prossima volta.

Il bicarbonato di sodio è uno dei rimedi naturali più amati e utilizzati per la pulizia della casa. Economico, ecologico e super versatile, viene spesso definito un “jolly” domestico: sbianca, sgrassa, deodora e igienizza. Ma attenzione: non sempre è la scelta giusta. Sebbene sia un prodotto delicato, in alcune situazioni può risultare troppo abrasivo o addirittura dannoso.

A differenza di quello che si possa pensare, il bicarbonato, anche essendo completamente naturale, non può essere utilizzato per tutte le superfici in casa. Alcune, infatti, possono rovinarsi e sarà un vero problema riuscire a sistemare il danno fatto. Ecco che quindi, prima di usarlo ancora, è bene sapere quali sono le superfici su cui non andrebbe mai usato il bicarbonato.

Ecco le superfici sui cui il bicarbonato non andrebbe mai usato: si rischia solo di rovinarle

Il bicarbonato ha una leggera azione abrasiva che può graffiare materiali come marmo, granito, ardesia o quarzite. Usarlo regolarmente su questi piani può opacizzarli e rovinarli irrimediabilmente. Meglio optare per detergenti neutri e specifici per pietre naturali. Attenzione anche a superfici in legno, il bicarbonato, infatti, rischia di asciugarle troppo, causando screpolature, macchie o alterazioni del colore, soprattutto se il legno non è perfettamente sigillato. Meglio affidarsi a detergenti specifici per legno o soluzioni a base di sapone di Marsiglia.

Può sembrare una buona idea lucidare pentole e posate con il bicarbonato, ma attenzione: su alluminio, rame o argento, può causare macchie o scolorimenti. Questo accade perché la sua azione alcalina altera la superficie dei metalli. Meglio usare prodotti ad hoc o metodi naturali più delicati, come il limone o l’aceto (con cautela!).

Attenzione anche ai piani cottura in vetroceramica o a induzione sono belli e moderni, ma anche molto sensibili ai graffi. Il bicarbonato, se usato in polvere o strofinato con troppa energia, può lasciare aloni o micrograffi difficili da rimuovere. Se si vuole necessariamente usarlo, ci dovremo assicurare di scioglierlo completamente in acqua e applicarlo con un panno molto morbido. Infine, meglio evitare anche le superfici verniciate. In questo caso, l’effetto abrasivo può compromettere la finitura lucida o opaca. Il rischio è di rimuovere strati di vernice o lasciare aree più opache. Ecco che quindi, va bene usare il bicarbonato in casa, ma meglio evitare queste superfici,