Pochi giorni fa è scoppiato il caos al Senato degli Stati Uniti in occasione dell’audizione di Robert F. Kennedy Jr. Il racconto di Maddalena Loy.

“Siete pieni di m*rda, e lo sanno tutti“. Le parole di JD Vance dicono tutto di come è andata l’audizione di Robert F. Kennedy Jr sui vaccini. Il vicepresidente statunitense si riferisce a coloro che pochi giorni fa hanno bersagliato ferocemente il Segretario della Salute in aula al Senato. L’argomento? I vaccini, su cui Kennedy Jr ha lavorato intensamente da quando è in carica, mettendo a soqquadro Big Pharma. “Abbiamo dovuto licenziare il personale del Cdc – ha detto Kennedy Jr davanti al Senate Finance Committee – perché non hanno fatto il loro lavoro: dovevano tenerci in salute“. Kennedy Jr ha accusato gran parte degli addetti ai lavori di avere legami finanziari con Big Pharma, scatenando gli accesi senatori. “Lei è un ciarlatano!“, gli ha detto la senatrice dem Maria Cantwell. Elizabeth Warren, una delle senatrici più scatenate, lo ha accusato di aver “privato la popolazione dei vaccini anti Covid“. Allora il segretario della Salute ha ricordato alla Warren i suoi 855mila dollari di sovvenzioni da Big Pharma. Bernie Sanders, cercando di difendere la senatrice, ha lasciato invece intendere che molti politici ricevono quei finanziamenti.

Come l’hanno raccontata

“Kennedy torchiato al Senato“. Così i principali media hanno raccontato l’audizione del Segretario della Salute statunitense, raccontando i roventi insulti dei senatori, lasciando invece indietro le risposte di Kennedy. “Lui è andato in audizione al Senato ed è stato aggredito, ma veramente con violenza“, spiega la giornalista Maddalena Loy in diretta a Un Giorno Speciale. “Tutto per il semplice fatto che ha detto: scusate, la salute degli americani è peggiorata. La cosa incredibile è che la stampa sta facendo forse addirittura peggio della politica e della scienza messe assieme, perché sta riportando soltanto una parte. Adesso quello che è venuto fuori sui social è che secondo loro Kennedy sarebbe stato massacrato, asfaltato. Invece è successo esattamente il contrario“.

