Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus nonostante i recenti gol. A gennaio può cambiare squadra.

Una delle sorprese della Juventus di questo inizio di stagione si chiama Dusan Vlahovic. No, non parliamo dunque di uno dei volti nuovi, dei colpi effettuati in estate dalla società bianconera. Bensì del rilancio di un calciatore che fino a qualche settimana fa sembrava ormai ai margini del club.

Vlahovic in questo avvio ha già messo a segno 4 reti in 5 gare ufficiali disputate, segnando due gol decisivi in campionato contro Parma e Genoa e la doppietta contro il Borussia Dortmund nel debutto in Champions League. Accenni di quel bomber tuttofare su cui la Juve aveva voluto investire qualche anno fa, quando era un talento di grandi prospettive alla Fiorentina.

Nonostante l’inizio positivo e la stima di Igor Tudor, resta sempre molto probabile un addio di Vlahovic entro fine stagione. Il serbo ha il contratto con la Juventus in scadenza il prossimo 30 giugno e, almeno ad oggi, appare molto difficile che gli venga rinnovato l’attuale accordo da circa 12 milioni netti a stagione. Ma la partenza del numero 9 potrebbe anche essere anticipata a gennaio.

Vlahovic via già a gennaio: la big di Premier League offre 23 milioni a gennaio

Le ultime news di mercato che riguardano Dusan Vlahovic conducono direttamente alla Premier League inglese, dove l’attaccante classe 2000 ha diversi estimatori da tempo. In particolare un club di primo piano potrebbe investire su di lui nel mercato di riparazione, anticipando la concorrenza.

Si tratta del Chelsea, che dopo i sondaggi solo esplorativi della scorsa estate, potrebbe fare sul serio a gennaio prossimo. La squadra allenata da Enzo Maresca vorrebbe completare la rosa con un centravanti vero, da almeno 15-20 gol a stagione, visto che Joao Pedro e Delap non sembrano delle certezze in questo senso.

Possibile che il Chelsea metta sul piatto una proposta da 20 milioni di sterline per Vlahovic, pari a circa 23 milioni di euro, così da assicurarsi un centravanti forte e con grande senso del gol in vista della sessione invernale. La Juventus stessa sarebbe propensa a trattare con i Blues, anche per non perdere il proprio calciatore a parametro zero 6 mesi dopo.

La carriera di Vlahovic con la maglia bianconera potrebbe dunque chiudersi, tra alti e bassi, dopo esattamente quattro anni. La Juve infatti lo ingaggiò dalla Fiorentina nel gennaio 2022, spendendo la cifra record di 83 milioni di euro. Oggi, anche per risparmiare sul lauto stipendio percepito, il club torinese dovrà accontentarsi di cederlo ad una cifra ben più bassa.