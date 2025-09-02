Carlos Alcaraz prende il largo e sfrutta il suo momento positivo. Jannik Sinner è alle spalle del rivale spagnolo in classifica.

I pronostici parlano di un’ennesima possibile finale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner agli US Open. Si tratterebbe della quinta volta nel 2025 in cui i due migliori tennisti del circuito maschile si incontrano nell’atto finale di un torneo, come già accaduto a Roma, Parigi, Londra e Cincinnati.

Entrambi stanno mettendo in mostra un gran tennis a New York, in quello che è l’ultimo torneo Major della stagione in corso. Dunque aumentano le possibilità di una finale tra lo spagnolo e l’italiano, sfida che potrebbe anche stravolgere la classifica generale ATP, che al momento vede Sinner ancora primeggiare, con Alcaraz però pronto al sorpasso decisivo.

C’è però un’altra graduatoria, meno legata ai successi sul campo, che vede Alcaraz come primo in assoluto. Il talento di Murcia è assolutamente dominante in questo ambito, con Sinner che invece è costretto ad inseguire il suo rivale storico. Vediamo di cosa si tratta.

Chi guadagna di più nel mondo del tennis? Alcaraz il più ricco, Sinner incalza

Ci riferiamo alla classifica dei tennisti più pagati al mondo, ovvero i giocatori professionisti che nell’ultimo anno si sono ritrovati il maggior numero di introiti nelle proprie tasche. Come stilato dalla nota rivista Forbes, Carlos Alcaraz è decisamente il più ricco in questo senso, avendo ottenuto ben 48,3 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi (circa 41 milioni di euro).

Jannik Sinner in questo caso può soltanto inseguire. L’azzurro infatti è al secondo posto di questa speciale classifica, avendo intascato 47,3 milioni di dollari (equivalenti a 40,4 milioni di euro. Ma l’altoatesino può esultare lo stesso, visto che i suoi ricavi sono aumentati vertiginosamente rispetto al 2024, quando si era fermato a ‘solo’ 26,6 milioni di dollari prima del trionfo agli US Open contro Taylor Fritz.

I ricavi per questi tennisti di altissimo livello arrivano solo parzialmente dai prize money dei vari tornei disputati nel circuito ATP. La maggior parte degli introiti riguardano i contratti di sponsorizzazione e le attività collaterali. Alcaraz ad esempio ha guadagnato molto dal documentario di Netflix che lo vede protagonista, dal titolo Carlos Alcaraz, a modo mio. Sinner invece è re degli spot pubblicitari in Italia, essendo testimonial di molti brand rinomati.

Il podio dei tennisti più ricchi al mondo in quest’ultimo anno è completato da una protagonista del circuito femminile. La statunitense Coco Gauff è sorprendentemente al terzo posto della classifica, superando anche una leggenda come Novak Djokovic.