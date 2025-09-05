5 oggetti che tutti abbiamo in casa e che devono essere puliti prima che arrivi l’autunno: adesso è il momento perfetto per farlo.

L’autunno è alle porte e, con l’aria che si fa più fresca e le giornate che si accorciano, arriva anche il momento perfetto per dare una bella rinfrescata alla casa. Prima che il clima cambi definitivamente e si entri nella stagione dei plaid e delle tisane calde, ci sono alcuni oggetti che spesso trascuriamo ma che meritano una bella pulita.

Si tratta di oggetti comuni che tutti abbiamo in casa, a cui però, non abbiamo dato la giusta importanza durante i mesi estivi. Ecco che quindi, settembre è il mese perfetto per dargli una bella rinfrescata, ottenendo così una casa realmente pulita in ogni sua parte. Scopriamo subito quali sono i 5 oggetti da pulire prima che arrivi l’autunno.

5 oggetti che tutti abbiamo in casa e che dobbiamo pulire prima che arrivi l’autunno

Ad aprire la nostra classifica, non possono di certo mancare i termosifoni. Durante l’estate, i termosifoni restano inattivi e accumulano polvere, sporco e persino ragnatele. Prima che inizino a funzionare di nuovo, è importante pulirli accuratamente, sia esternamente che internamente. La polvere bruciata dal calore può diffondere odori sgradevoli e peggiorare la qualità dell’aria in casa. Usa un’aspirapolvere con beccuccio lungo e uno spolverino sottile per arrivare in tutti gli angoli.

Non possiamo di certo dimenticare coperte e plaid, che, con il ritorno delle temperature più fresche, torneranno protagonisti. Se sono rimasti chiusi nell’armadio per mesi, è il momento giusto per lavarli o almeno arieggiarli. Anche se sembrano puliti, possono aver assorbito umidità o odori. Un lavaggio a fine estate garantirà freschezza e igiene, pronti per le serate sul divano.

Vetri e serramenti non devono essere di certo dimenticati, In estate, tra finestre aperte e polvere portata dal vento, vetri e infissi si sporcano facilmente. Prima di chiuderle più spesso per il freddo, approfitta delle ultime giornate tiepide per pulirli a fondo. Una buona pulizia migliora la luce naturale in casa e previene la formazione di muffa intorno ai serramenti.

Con l’autunno arrivano nuove abitudini alimentari: più zuppe, cibi caldi e conservazioni diverse. Settembre è il momento ideale per svuotare, sbrinare e pulire frigorifero e freezer. Eliminare cibi scaduti o dimenticati, pulire le guarnizioni e organizzare gli spazi in vista della nuova stagione.

Infine, l’immancabile cambio stagione: è l’occasione per pulire l’interno degli armadi, eliminare abiti che s’indossano più e sistemare quelli autunnali. Passare un panno umido all’interno, mettere sacchetti profumati o anti-tarme e fare spazio in modo ordinato. Ed ecco che in poche mosse, la casa sarà pronta per accogliere le stagioni più fredde.