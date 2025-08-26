Notizia shock per il mondo del ciclismo: possibile ritiro dall’attività agonistica che lascia tutti a bocca aperta, anche il campione Pogacar.

In questi giorni gli appassionati di ciclismo sono con gli occhi puntati sulla Vuelta di Spagna, la terza grande corsa a tappe della stagione, dopo il Giro d’Italia ed il Tour de France. Una manifestazione storica, in cui stanno gareggiando numerosi ciclisti di alto livello.

Non è presente ai nastri di partenza però Tadej Pogacar, il migliore al mondo secondo la classifica UCI Worl Ranking. Lo sloveno infatti ha scelto di non prendere parte alla Vuelta poiché bisognoso di recuperare le energie dopo una stagione tra primavera ed estate davvero estenuante; colpa delle grandi classiche europee e degli sforzi al Tour, vinto senza appello per la quarta volta in carriera.

Oltre a Pogacar non è presente nell’edizione annuale neanche il ciclista che detiene il record di vittorie di questa corsa a tappe. Vale a dire Primoz Roglic, anche lui di origine slovena e considerato un vero e proprio esperto nella gara in territorio spagnolo. L’atleta del team Red Bull-Bora-Hansgrohe ha scelto di non tentare il bis dopo il successo dell’edizione 2024, anche per motivi personali e dubbi sul suo futuro agonistico.

Roglic, c’è aria di ritiro: le dichiarazioni sorprendenti del ciclista sloveno

Infatti nelle ultime ore Primoz Roglic starebbe valutando un clamoroso ritiro dall’attività ciclistica. Sono giunte dichiarazioni molto chiare da parte dello sloveno, che a 35 anni potrebbe dire addio alle due ruote e fare scelte diverse per il proprio futuro, sempre rimanendo in ambito sportivo.

Roglic ha innanzitutto spiegato, in un’accorata intervista a HLN, di aver rinunciato alla Vuelta 2025 per restare in famiglia, accanto ai suoi bambini, viste le troppe assenze da casa negli ultimi tempi: “A casa ho una moglie e due bambini, e meritano la mia attenzione. Il ciclismo è il mio lavoro, ma la mia famiglia significa tutto per me. Prima di tutto sono un marito e un padre amorevole, solo dopo uno sportivo”.

Interessanti invece i suoi piani futuri: “Oggi si tratta di sopravvivere, e alla mia età il giorno in cui smetterò si avvicina. Non ho più 20 anni, quindi è naturale che guardi al mio futuro in modo diverso. Voglio fare anche altre cose nella vita. Magari tornare agli sport invernali, dove tutto è iniziato per me. No, non il salto con gli sci: quello è nel passato. Ma le Olimpiadi invernali? Sarebbe davvero bello, anche se per ora è irrealistico”.

Va ricordato come Roglic, prima di diventare un campione nel ciclismo su strada, è stato una promessa nel salto con gli sci, vincendo da giovanissimo diversi titoli juniores. Chissà che il suo progetto di tornare agli sport invernali non sia la cosa giusta.