Il DG bianconero ha fissato l’obiettivo per il rush finale di mercato: 70 milioni sul piatto per i nuovi prestigiosi arrivi

Reduce dalla vittoria contro l’Atalanta nell’ultima uscita amichevole pre-campionato (dalla quale il tecnico Igor Tudor ha ricevuto comunque delle conferme, in un senso o nell’altro), la Juve si affaccia all’inizio ufficiale della stagione con un mercato ancora in pieno divenire.

Sul tavolo non c’è infatti solo l’estenuante trattativa col PSG per riavere tra le proprie fila (a condizioni ancora da concordare) Randal Kolo Muani, ma anche la necessità di mettere a segno almeno un paio di prestigiosi colpi prima della chiusura delle contrattazioni estive.

Per poter operare in uscita con un certo margine però, il club bianconero è obbligato a procedere preventivamente con qualche cessione eccellente. Nella lista dei partenti c’è ormai da tempo Dusan Vlahovic, il centravanti serbo che ha rifiutato per ora tutte quelle destinazioni che, accompagnate da un corrispettivo per il suo cartellino ritenuto accettabile dal DG Damien Comolli, avevano trovato il gradimento della dirigenza bianconera.

Con la deadline di mercato che si avvicina pericolosamente (il contratto del serbo, come noto, scade il 30 giugno prossimo), la Juve ad oggi si accontenterebbe anche di 20 milioni pur di liberarsi dello stratosferico ingaggio del calciatore, fissato a 12 milioni netti.

Tra le uscite che sarebbe necessario ufficializzare per avere poi a disposizione un congruo tesoretto da reinvestire per gli acquisti ci sono anche i profili degli ‘indesiderati’ Douglas Luiz e Nico Gonzalez: dall’auspicata partenza dei due sudamericani il dirigente francese arrivato al posto di Cristiano Giuntoli si aspetta di incassare una cifra già stabilita.

Le spine Douglas Luiz e Nico: il piano di Comolli

L’ex Aston Villa e l’ex Fiorentina, tra gli acquisti più costosi della scorsa campagna estiva condotta dal dirigente fiorentino, hanno deluso le attese. Il centrocampista brasiliano, tanto per aggravare la sua posizione, ci ha messo anche delle dichiarazioni inopportune rilasciate su social sul finale della scorsa annata e soprattutto l’ingiustificato ritardo (4 giorni) con cui si è presentato al ritiro estivo della Continassa.

Sull’ex compagno dell’affascinante Alisha Lehmann (che intanto ha lasciato la Juve femminile per approdare al Como Women) è vivo l’interesse del Nottingham Forest, che ben ricorda che tipo di apporto alla causa possa dare Douglas Luiz, davvero brillante nella sua precedente esperienza ai Villans. Dalla partenza del verdeoro – anche per non registrare a bilancio una minusvalenza inopportuna, Comolli si aspetta di incassare non meno di 40 milioni.

Per l’esterno argentino, cercato da Napoli e Inter in Italia ma soprattutto corteggiato dall’Atletico Madrid di Simeone, i bianconeri sono orientati a non accettare offerte inferiori ai 30 milioni.

Ecco che allora il piano uscite del DG transalpino, se portato a termine su queste basi, potrebbe davvero garantire alla Juve in finale di mercato all’insegna dei grandi colpi proprio sul gong.