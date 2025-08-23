Decisione che ha causato grande stupore di tutti da parte di Valentino Rossi. I tifosi del Dottore non l’hanno presa certamente bene.

Valentino Rossi ha lasciato ormai da circa 4 anni il mondo delle moto. O meglio ha smesso di correre a livello agonistico, terminando la sua carriera in MotoGP dopo un’epopea meravigliosa, che gli ha permesso di diventare uno dei piloti più vincenti, apprezzati e seguiti di sempre.

Non a caso ancora oggi Rossi ha uno stuolo di fan e tifosi che lo seguono e lo idolatrano, nonostante sia ormai lontano dalle due ruote. Il ‘Dottore’ continua ovviamente a far parte dell’ambito motori, gestendo il team VR46 Racing e soprattutto occupandosi della sua academy personale a Tavullia. Ma ha scelto di non gareggiare più, spostando invece la sua attività sportiva sulle quattro ruote e sul mondiale Endurance.

Non mancano però le occasioni, per gli appassionati del motomondiale e per i tifosi di Valentino, di ritornare in pista, magari per alcuni eventi nostalgici e di ritrovo tra vecchi campioni delle moto. Ma nell’ultima grande celebrazione, organizzata nello scorso weekend, Rossi ha deluso tutti non facendo parte della gara in questione.

Niente parata delle leggende per Valentino Rossi: svelato il motivo

A margine dell’ultimo gran premio di MotoGP, corso sul Red Bull Ring in Austria, è andata in scena la cosiddetta parata delle leggende. Ovvero un’occasione per ritrovare in pista numerosi fuoriclasse delle due ruote che nel passato hanno infiammato i circuiti.

Ma a sorpresa Valentino Rossi non ha fatto parte dell’evento. In pista si sono visti campioni come Casey Stoner, che ha riportato in auge la Honda RC213V-S con la quale ha vinto il titolo nel 2011. O come Dani Pedrosa, che ha preferito una KTM 250 due tempi, mentre l’italiano Loris Capirossi ha fatto rivivere l’Aprilia RSW 250 del 1998. Presente persino il veterano Giacomo Agostini, leggenda assoluta delle moto, in sella alla sua inseparabile MV Agusta.

Rossi in realtà è stato avvistato sul circuito austriaco, ma solo come tifoso e spettatore. L’ex centauro di Pesaro infatti non ha potuto partecipare alla parata per motivi legati alle sponsorizzazioni. L’ex pilota e la sua scuderia VR46 hanno un contratto con Monster Energy, nota bevanda energetica e concorrente diretta sul mercato di Red Bull. L’evento era organizzato proprio da quest’ultima azienda, dunque sarebbe stato complicato per Valentino scendere in pista con certi loghi addosso.

Fosse stato per Rossi dunque sarebbe stato un piacere scendere in pista assieme alle altre leggende della moto. Ma certe questioni economiche e di immagine purtroppo vengono prima della competizione stessa.