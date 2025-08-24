Gianluigi Donnarumma è pronto a iniziare una nuova avventura dopo l’esclusione dal PSG. Ecco dove andrà a giocare a breve.

Una delle situazioni più intricate e dolorose dell’estate calcistica 2025 ha riguardato il portiere forse più forte d’Europa al momento. Ovvero il nostro Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Paris St. Germain, con cui si è laureato campione della Champions League lo scorso maggio.

Il numero 1 della Nazionale azzurra, nonostante le grandi prestazioni dalle parti di Parigi, è stato sorprendentemente fatto fuori dalle scelte di Luis Enrique. Il tecnico del PSG ha scelto di puntare su un portiere con caratteristiche diverse, più abile nel gioco con i piedi, puntando forte su Lucas Chevalier, acquistato dal Lille per 40 milioni di euro. Gigio dunque, da un momento all’altro, è rimasto fuori rosa.

Colpa anche del contratto in scadenza a giugno 2026. Il PSG e gli agenti di Donnarumma non hanno trovato spiragli per un rinnovo e dunque il club francese ha deciso di andare oltre. L’unica cosa da fare per Gigio è trovare una nuova squadra entro fine agosto: le ultime indiscrezioni sembrano positive in tal senso, con l’ex Milan che dovrebbe a breve accasarsi in Premier League.

Manchester City fa sul serio per Donnarumma: pronto un contratto quinquennale

La squadra ad oggi più vicina ad ingaggiare Gigio Donnarumma è il Manchester City, il club inglese che ha deciso di cambiare gerarchie tra i pali. Già è arrivato l’inglese Trafford, mentre il brasiliano Ederson è in partenza e si attende la chiusura con il Galatasaray, pronto a puntare sull’ormai ex titolarissimo di Pep Guardiola.

Una volta completata questa cessione, il City punterà tutto su Donnarumma. Un’operazione molto onerosa quella che il club inglese vuole portare a termine. Infatti il PSG dovrebbe incassare una cifra intorno ai 32 milioni di euro per il cartellino del portiere italiano, garantendosi comunque una plusvalenza (era arrivato a costo zero nel 2021).

Pronto per Donnarumma inoltre un ricco contratto quinquennale: il portiere è pronto a siglare l’accordo fino al 2030 con uno stipendio fino a 12 milioni di euro netti a stagione. In sintesi il Manchester City andrà ad investire un totale di 92 milioni, tra cartellino ed ingaggio, per assicurarsi comunque uno degli estremi difensori più forti ed affidabili del momento.

Se dovesse concretizzarsi questo affare, verrebbero ovviamente spazzate via le concorrenze di club italiani. Sia l’Inter che la Juventus speravano di poter tentare Donnarumma con un ritorno in Serie A a parametro zero nel 2026; situazione fattibile solo nel caso in cui il classe ’99 fosse rimasto un anno fermo a Parigi fino alla scadenza.