Le ultime notizie e rivelazioni su Kenan Yildiz hanno del clamoroso: i tifosi bianconeri ora si aspettano il massimo da lui.

I tifosi più scettici e critici della Juventus non sono soddisfatti al 100% della rosa attuale a disposizione di Igor Tudor. Si tende spesso a fare il paragone con il passato, a quando la società bianconera poteva permettersi di avere in squadra campioni come Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala o Mario Mandzukic. Un’epopea storica ma ormai lontana nel passato.

Ma è sensazione comune il fatto che in casa Juve, in questo momento, stia crescendo e maturando un calciatore che avrebbe tutte le caratteristiche per diventare un vero fuoriclasse. Stiamo parlando di Kenan Yildiz, il talento turco classe 2005 che già da un paio di stagioni fa parte della prima squadra bianconera. Un fantasista che ha tutto per esplodere: tecnica di base, qualità palla al piede, senso del gol e personalità da vendere.

Già nella prima giornata di campionato Yildiz ha dimostrato tutto il proprio valore. L’attaccante nativo di Regensburg ha messo a segno due assist nella vittoria della Juventus contro il Parma, mandando in gol i due centravanti David e Vlahovic. La conferma di quanto sia fondamentale la sua classe per il gioco di Tudor.

Orlando e le aspettative alte su Yildiz: “Un fenomeno, deve ripercorrere le orme di Del Piero”

Non a caso già dalla scorsa stagione Yildiz è stato insignito di un onore (ed onere) davvero significativo in casa Juventus. Ovvero della maglia numero 10, una casacca che è stata indossata in passato da grandissimi campioni del mondo del calcio. Basterebbe citare solo Michel Platini e Alessandro Del Piero per capirne la caratura.

E proprio i paragoni con Del Piero fioccano da tutte le parti. L’ultimo a parlare di quanto Yildiz possa ripercorrere le orme del ‘Pinturicchio’ è stato Massimo Orlando, ex calciatore di Juve, Fiorentina e Milan, oggi noto opinionista calcistico.

Interpellato da TMW Radio, Orlando ha letteralmente assegnato a Yildiz una grossissima responsabilità: “La Juve gli ha dato una maglia da leader e da titolare fisso. Ora illumina, si sente l’uomo più importante, ha tutto per diventare un fenomeno. Quest’anno non c’è Motta che lo mette in discussione, deve fare quello che ha fatto Del Piero, non sarà semplice ma quella è la strada”.

Grande fiducia ed enormi aspettative dunque per Kenan Yildiz, che a solo 20 anni viene già indicato come il nuovo leader dell’attacco bianconero. Ora sta alla società circondare questo gioiello di altri calciatori di ottimo livello, per poter tornare ai livelli della Juve dello scorso decennio.