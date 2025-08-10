La Juventus deve arrendersi alla realtà dei fatti: niente da fare per questo fuoriclasse, se ne va a giocare in Saudi Pro League.

Uno degli obiettivi di mercato della Juventus è l’arrivo di un altro attaccante importante. Il club bianconero infatti non considera sufficiente l’acquisto di Jonathan David a parametro zero, bensì vorrebbe affiancargli un altro numero 9 che possa essere continuo in zona gol.

Il nome primario in tal senso resta quello di Randall Kolo Muani, il centravanti francese che ha già militato in prestito alla Juve fino a giugno scorso, mentre ora è tornato al PSG. Difficoltà a riscattare il calciatore in questione, sia per i costi non proprio leggeri, sia per la presenza in rosa di Dusan Vlahovic, attaccante ormai fuori dalle gerarchie juventine da troppo tempo.

Dunque i dirigenti juventini nelle ultime settimane hanno sondato il terreno per diversi attaccanti di livello internazionale, provando ad avvicinarsi con sondaggi e tentativi più o meno concreti. Intanto dall’Inghilterra arriva una notizia che non farà piacere a Igor Tudor e compagnia: uno degli obiettivi dichiarati ha scelto di giocare in Arabia Saudita, snobbando l’ipotesi Serie A.

Niente Juve, Darwin Nuñez lascia l’Europa: ufficiale il trasferimento in Saudi Pro League

Stiamo parlando del destino di Darwin Nuñez, centravanti classe ’99 che era da tempo pronto a lasciare il Liverpool, club con cui ha avuto sempre un rapporto tra gioie e dolori. L’uruguayano era stato seguito anche dalla Juventus, ma come detto ha deciso di proseguire la sua carriera in Arabia.

Nuñez nella giornata di ieri è ufficialmente divenuto un nuovo calciatore dell’Al-Hilal, noto club della Saudi Pro League. Per intenderci la squadra allenata da Simone Inzaghi, dove militano già diversi calciatori di livello arrivati da occidente, come Koulibaly, Milinkovic-Savic, Cancelo e di recente anche Theo Hernandez.

Un gran colpo di mercato per la società saudita, che si assicura un attaccante ancora piuttosto giovane e molto richiesto in Europa. Basti pensare che oltre alla Juventus, sulle tracce di Nuñez si erano mossi anche altri club italiani, come Milan e Napoli, oltre a diverse società spagnole ed inglesi. Il calciatore sudamericano andrà a percepire circa 21 milioni di euro all’anno.

Sfumato dunque il colpo Nuñez, la Juventus deve proseguire altrove la ricerca di un nuovo attaccante. Kolo Muani resta come detto la prima scelta, anche se di recente si sarebbero inseriti Newcastle e Wolverhampton sulle tracce del francese. Il tutto è legato alla cessione di Vlahovic, il quale fino ad oggi non ha ancora ricevuto proposte concrete da altri club.