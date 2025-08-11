Pulire i vetri della doccia non è mai stato così facile: con questi trucchi anti-alone addio macchie di calcare, adesso sì che brillano.

Cosa c’è di meglio dopo una giornata stancante e dopo aver combattuto con questo caldo asfissiante, buttarsi sotto il getto tiepido della doccia, e scaricare per qualche minuto tutta la tensione accumulata? Sicuramente nulla, peccato però, che dopo le gioie arrivano i dolori e in questo caso toccherà pulire tutta la doccia prima che il calcare faccia la sua comparsa.

In particolare, non si dovranno solo pulire rubinetti e piatto doccia, ma saranno proprio i vetri quelli che avranno bisogno di attenzioni maggiori. Infatti, se non puliti correttamente, basteranno pochi minuti per vedere formarsi quei terribili aloni e macchie di calcare, che poi saranno difficili da mandare via.

I trucchi anti-alone per eliminare senza fatica tutte le macchie dai vetri della doccia: torneranno a brillare

Eliminare le macchie di calcar dai vetri della doccia è un compito piuttosto arduo, soprattutto perché non sempre si riuscirà nell’intento, anzi, spesso si andrà a peggiorare solo la situazione, in modo particolare se si usano prodotti sbagliati e troppo aggressivi. Fortunatamente, esistono alcuni trucchi che permetteranno di eliminare sporco ed aloni dai vetri. In poche mosse torneranno perfetti e brillanti.

Ma quali sono questi trucchetti ‘magici’ che ci aiuteranno ad ottenere vetri perfetti? Vediamolo nel dettaglio:

Aceto bianco: scaldare leggermente l’aceto, versarlo in uno spruzzino e vaporizzalo sulle aree interessate. Lasciare agire per circa 15-20 minuti e poi strofinare con una spugna non abrasiva o un panno in microfibra. Risciacquare abbondantemente con acqua calda e asciugare con un panno pulito; Succo di limone: applicare direttamente il succo sulle macchie di calcare, aiutandosi con uno spruzzino e lasciare agire per una decina di minuti e poi risciacquare; Bicarbonato e acqua: in una ciotola mettere 2-3 cucchiai di bicarbonato e creare una pasta. Applicare la pasta sulle macchie, lasciare agire per qualche minuto e poi strofinare delicatamente con una spugna morbida prima di risciacquare.

Inoltre, asciugare la doccia ogni volta che si è smessa di usare, sarà il rimedio perfetto per impedire al calcare di formarsi. In questo modo, i vetri saranno sempre brillanti e non si farà fatica ad eliminare gli aloni.