Ecco come lavare le scarpe senza usare la lavatrice: ci vorrà davvero pochissimi per riuscire ad ottenerle perfettamente pulite e profumate.

Le indossiamo tutti i giorni, ci accompagnano per chilometri e chilometri e permettono di completare ogni outfit in modo impeccabile, ecco perché le scarpe sono un accessorio a cui non possiamo proprio rinunciare, anzi, ogni occasione sarà buona per comprarne di nuove, alla moda e anche uniche.

Ovviamente, come tutto ciò che indossiamo, anche le scarpe tendono ad accumulare sporco e non solo. Infatti, soprattutto se tendiamo a sudare molto i piedi, a lungo andare all’interno delle scarpe si potranno anche formare degli odori poco gradevoli. Ecco perché sarà molto importante lavarle spesso, per evitare che sporco e cattivi odori diventino poi difficili da mandare via.

I metodi giusti da seguire per lavare le scarpe senza usare la lavatrice: torneranno perfette

Lavare le scarpe è importante non solo per motivi estetici, ma anche per igiene, comfort e durata. Le scarpe, infatti, accumulano sporco, batteri, funghi e sudore, specialmente all’interno e quindi se non lavate, possono causare cattivi odori, micosi (come il piede d’atleta) e irritazioni cutanee. Ma come fare quindi per riuscire nell’intento? Basterà davvero poco per averle nuovamente perfette.

La prima cosa che verrebbe in mente di fare è quella di mettere le scarpe direttamente in lavatrice, ma diciamoci la verità, non si tratta poi di una soluzione così igienica, visto che poi ci toccherà igienizzare da cima a fondo tutta la lavatrice. Ecco che quindi, il lavaggio a mano resterà l’unica soluzione possibile, permettendo di ottenere un ottimo risultato. Come procedere allora? Il primo passaggio prevede di utilizzare dello sgrassatore per iniziare a far sciogliere lo sporco più ostinato. Dopo averlo vaporizzato, si dovrà lasciare agire per circa 15 minuti.

Dopodiché si andrà a preparare una bacinella con acqua calda, ma prima di mettere le scarpe in ammollo si andrà a versare sulla loro superficie e anche all’interno mezzo bicchiere di bicarbonato, metterle quindi in ammollo per pochi minuti, dopodiché strofinare con uno spazzolino. Infine, svuotare la bacinella, riempirla nuovamente sempre con acqua calda e aggiungere del detersivo per piatti, mettere in ammollo le scarpe e strofinare ancora. Dopo aver fatto anche questo, non resta che risciacquare le scarpe e lasciarle ad asciugare, ed ecco che saranno come nuove.