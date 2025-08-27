Carlo Verdone rompe gli indugi e si schiera apertamente contro gli eccessi del politicamente corretto. Il regista e attore romano, con il suo stile diretto, denuncia un clima che a suo avviso sta mettendo a rischio la libertà creativa e soprattutto la comicità.

Un errore micidiale

“Se mi permettete, ma questo è un mio giudizio molto personale – spiega Verdone – per me continuare con questo politicamente corretto è un errore micidiale, perché a forza di eseguire il politicamente corretto uno si sente sempre incatenato in qualche modo e non riesce ad ‘esplodere’. È così. E basta”.

Per il regista, il problema non è solo di principio, ma pratico: “Se continuiamo così, con questo politicamente corretto portato all’esasperazione, noi avremo dei grossi problemi in serie di sceneggiatura. Faremo meno ridere. Faremo meno ridere. Avremo meno battute, non si può darvi quello perché si offende quello”.

Una patologia condivisa

Verdone sottolinea di non essere una voce isolata. Sempre più artisti, secondo lui, avvertono il peso di questa tendenza e la vivono come un ostacolo creativo. “Ci sono delle cose, francamente, sulle quali non sono d’accordo. Anche tanti miei colleghi incominciano ad avere un po’ le palle piene di questo politicamente corretto. Perché sta diventando un po’ una patologia. Basta, per cortesia”. Un fastidio che, nelle parole del regista, non riguarda soltanto la difficoltà di scrivere battute senza rischiare di urtare la sensibilità di qualcuno, ma si traduce in un clima generale di autocensura. La comicità, osserva Verdone, dovrebbe poter scardinare tabù e convenzioni, non essere imprigionata da vincoli e divieti: se la risata deve passare sempre attraverso il filtro del ‘non offendere nessuno’, allora rischia di spegnersi.