Bruttissima notizia per i tifosi di calcio italiani. Un personaggio di grande spessore e valore storico si è spento, dopo una carriera straordinaria.

Il mondo del calcio può apparire molto spesso come qualcosa di lontano, di etereo, distante anni luce dalla vita quotidiana che affrontiamo. Dal punto di vista dei tifosi e degli appassionati è una sorta di ‘mito’ inarrivabile, una passione che sembra essere anche superiore alle questioni più permeabili e consuete.

Invece i personaggi di questo ambiente sono esseri umani qualsiasi, fortunati perché possono vivere e lavorare grazie alla loro passione sportiva, ma anche loro vittime dei problemi e dei drammi di tutti i giorni. Ce ne accorgiamo quando un grande campione o un personaggio molto apprezzato nel calcio, viene purtroppo a mancare.

L’ultimo grave lutto legato a questo mondo è arrivato nelle scorse ore; la Serie A ed il calcio italiano in generale hanno detto addio ad un uomo che ha legato la propria vita all’Ancona, storico club marchigiano che ha attraversato momento gloriosi ed indimenticabili. Un ex presidente che verrà sicuramente ricordato con affetto dai suoi vecchi tifosi.

L’Ancona calcio piange la morte di Remo Gaetti, storico medico ed ex presidente

Stiamo parlando della dipartita di Remo Gaetti, un nome che dalle parti di Ancona evoca ricordi eccezionali. L’uomo è venuto a mancare negli scorsi giorni all’età di 89 anni. Era malato da tempo ma se n’è andato con serenità tra l’affetto dei propri cari e soprattutto di una città intera, alla quale era legatissimo da decenni.

Gaetti è stato un medico molto apprezzato, nato a Buenos Aires e specializzatosi in Argentina, ma trasferitosi nelle Marche dove ha ricoperto il ruolo di primario in Geriatria all’Inrca di Ancona. Ma il suo valore e carisma lo ha portato ad avvicinarsi all’Ancona calcio nel 1972, diventando una vera istituzione per il club.

Prima tifoso, poi medico sociale ed infine presidente dell’Ancona, Gaetti ha ricoperto diversi ruoli, facendo parte del sodalizio dell’ex patron Edoardo Longarini, quello che portò la società dorica alla storica promozione in A del 1992. Divenne un pezzo di storia il video in cui Gaetti intona in pullman la canzone di Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu, dopo un Bologna-Ancona che regalò la matematica promozione ai suoi.

L’Ancona calcio, oggi relegato tra i dilettanti e lontano da quegli splendidi fasti, ha ricordato così Remo Gaetti: “Un professionista stimato e uomo di grande passione, Gaetti ha rappresentato un punti di riferimento imprescindibile per il club biancorosso. La sua dedizione, lo spirito di servizio, la sua umanità resteranno impressi nella memoria collettiva di tutti i tifosi”.