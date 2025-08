Incredibile ma vero, già si parla del tema esoneri dalle panchine di Serie A. Neanche è iniziata la stagione e già un nome è a rischio.

Il campionato di calcio di Serie A prenderà il via nel weekend del 23-24 agosto prossimi. Dunque ci si avvicina a grandi passi all’avvio della nuova attesissima stagione, che vedrà il Napoli campione in carica provare a mantenere la propria leadership, mentre le rivali cercheranno di spezzare tale incantesimo.

Incredibile ma vero, a poco più di tre settimane dall’inizio del campionato, già si comincia a parlare del tema esoneri. Ovvero di quegli allenatori che rischiano il posto in panchina, nonostante come detto non sia ancora iniziata la stagione ufficiale. Ma in passato già è successo che alcuni tecnici venissero allontanati ancor prima di cominciare a fare sul serio.

I più abili di memoria ricorderanno Ciccio Graziani, annunciato come allenatore dell’Ascoli nel 1990 ed esonerato solo pochi giorni dopo la presentazione. Oppure Luigi Delneri, che fu ingaggiato dal Porto nel 2004 ma non fece neanche in tempo ad iniziare il ritiro estivo, venendo cacciato per incompatibilità di idee e carattere. Insomma, può succedere di tutto nel calcio, come sanno bene anche i bookmakers.

Chi sarà il primo tecnico esonerato della stagione 2025/2026? I bookmakers si sbilanciano

Infatti le maggiori agenzie di scommesse sportive hanno già aperto le quote per quanto riguarda gli allenatori di Serie A maggiormente esposti al rischio esonero. Una previsione difficile da fare ad oggi, con il calciomercato ancora aperto e senza neanche una partita ufficiale disputata. Ma il bello dello scommettere sta anche nel mistero e nell’imprevedibilità.

Il nome del tecnico più a rischio trova d’accordo le varie agenzie: Snai, Goldbet e Lottomatica quotano a solo 2.00 l’esonero lampo di Eusebio Di Francesco. Il nuovo allenatore del Lecce non viene insignito di troppa fiducia, sicuramente per via della doppia recente retrocessione consecutiva sulle panchine di Frosinone e Venezia.

A rischio anche la panchina di Davide Nicola, esperto in salvezze ma che non sembra ispirare grande stabilità con la neopromossa Cremonese. Goldbet e Lottomatica giocano a 2.25 il suo esonero nel giro di poche settimane. Poca fiducia in generale anche per Paolo Zanetti al Verona e per Fabio Pisacane al Cagliari (qui 2.50). Particolare la situazione invece di Alberto Gilardino, chiamato a guidare il Pisa: secondo la Snai la panchina dell’ex attaccante sarebbe stabile (quota 6.50) mentre Goldbet e Lottomatica lo considerano in bilico quotandolo a 2.50.

Altri nomi a rischio quelli dell’esordiente Carlos Cuesta del Parma e di Fabio Grosso del Sassuolo. Tra i ‘big’ invece è Ivan Juric, scelto dall’Atalanta per il dopo-Gasperini, a risultare quello meno saldo in panchina. Il suo esonero si gioca tra i 3.00 ed i 3.50.