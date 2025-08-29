Prima di lavare nuovamente i denti bisogna fare attenzione a non commettere questi errori: non fanno altro che lasciare lo sporco dov’è.

Lavarsi i denti è una delle abitudini quotidiane più importanti che riguardano la propria igiene personale. Si tratta di un gesto comune, che permette di prendersi cura dei propri denti e dei cavo orale. Lavare i denti anche più volte al giorno, permette non solo di eliminare residui di cibo, ma anche di prevenire alcune delle problematiche più comuni, come carie, tartaro e anche alito cattivo.

Tuttavia, nonostante sia un’azione che ci viene insegnata sin da bambini, non sempre viene eseguita correttamente. Anche se il gesto può sembrare semplice, sono molti gli errori che, nel tempo, possono compromettere la salute della nostra bocca e rendere vano tutto lo ‘sforzo’ fatto a spazzolare i denti.

Quali sono gli errori (più comuni) da non commettere nel lavare i denti: li facciamo tutti

Ma quali sono questi errori che possono compromettere l’igiene dei denti e della bocca? Sicuramente il primo sbagli è quello di spazzolare troppo velocemente. Un corretto spazzolamento dovrebbe durare almeno due minuti, ma spesso ci si limita a qualche decina di secondi. Questo non consente di rimuovere adeguatamente la placca batterica e i residui di cibo, specialmente nelle zone più difficili da raggiungere.

Oltre a spazzolare i denti rapidamente, un altro errore comune è quello di usare troppa forza. Molti pensano che spazzolare con energia garantisca una pulizia più profonda, ma è un errore. Uno spazzolamento troppo aggressivo può danneggiare lo smalto dei denti e irritare le gengive, causando recessioni gengivali e sensibilità dentale. Anche scegliere uno spazzolino inadatto può avere delle conseguenze, infatti, uno spazzolino con setole troppo dure può essere dannoso. Gli esperti consigliano setole morbide o medie, capaci di rimuovere la placca in modo efficace senza danneggiare denti e gengive. Inoltre, è importante sostituire lo spazzolino ogni 2-3 mesi, o quando le setole iniziano a piegarsi.

Ma non è ancora finita, perché un altro errore è non usare il filo interdentale, molti ne trascurano l’uso, pensando che lo spazzolino sia sufficiente. In realtà, il filo è essenziale per rimuovere la placca e i residui alimentari tra i denti, zone che lo spazzolino non riesce a raggiungere. Infine, c’è la pulizia della lingua che tutti ignorano ma che in realtà è fondamentale. Sulla sua superficie infatti, ci sono una grande quantità di batteri che possono contribuire all’alitosi e alla proliferazione della placca. Pulirla quotidianamente, con uno spazzolino o un apposito pulisci-lingua, è fondamentale per una corretta igiene orale.