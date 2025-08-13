Mal di testa dopo aver mangiato il gelato di fretta? Non è un casa, ma dietro si nasconde un motivo davvero speciale: ecco cosa è importante sapere.

Con il caldo che è ritornato ad avvolgere tutto il nostro paese in una canicola infernale, durante la giornata si avvertirà proprio l’esigenza di mangiare qualcosa di fresco e che sia anche dissetante al tempo stesso. E cosa c’è di meglio di un bel gelato da mangiare da soli o in compagnia? Indipendentemente dal gusto scelto, non si dice mai di no ad un buon gelato fresco.

Scegliere il gelato è davvero un compito arduo, ci sono talmente tante tipologie e tanti gusti, da avere realmente l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, indipendentemente dal tipo di gelato che si andrà a scegliere, c’è un fenomeno che accomuna tutti, ossia: avvertire quella sensazione di mal di testa improvviso se si mangia di fretta.

Perché se mangiamo un gelato di fretta ci viene mal di testa? Ecco cosa accade esattamente

Quante volte sarà capitato, di mangiare di fretta il gelato e avvertire immediatamente un dolore lancinante alla testa che fortunatamente va via dopo pochi minuti? Ebbene, quando questo accade non è certo un caso, ma avviene per una motivazione ben precisa che ora andremo a spiegare.

Il mal di testa che si prova quando si mangia o si beve qualcosa di molto freddo troppo in fretta (come un gelato o una granita) è noto come “brain freeze” o “cefalea da stimolo freddo”. Quando qualcosa di molto freddo tocca il palato (soprattutto la parte posteriore del palato superiore), i vasi sanguigni nella zona si restringono rapidamente per il freddo e poi si dilatano di colpo quando la zona si riscalda di nuovo.

Questo cambiamento rapido causa un segnale di dolore che viene trasmesso attraverso il nervo trigemino, lo stesso nervo che trasmette i segnali dal viso e dalla fronte al cervello. Il cervello interpreta erroneamente questo dolore come proveniente dalla fronte, ed ecco che si manifesta il classico mal di testa improvviso e acuto nella parte anteriore della testa. Fortunatamente si tratta di un fenomeno che dura solo pochi secondi e che tende a risolversi da solo e che non porta alcun tipo di complicazione, se non quel tipico dolore iniziale.