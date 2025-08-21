Se dopo una giornata di mare la casa è piena di sabbia, ecco alcuni consigli per evitare che questo accada ancora: ci vorrà pochissimo.

Uno degli aspetti positivi dell’estate è sicuramente la possibilità di poter andare al mare e godersi qualche ora di completo relax. Per chi poi ha la fortuna di avere addirittura una casa vicino al mare, le cose sono sicuramente meglio, anche se c’è un aspetto che rende sicuramente le cose meno piacevoli: la sabbia in ogni angolo di casa.

Se si vive vicino al mare o si è appena trascorsa una giornata in spiaggia, si sa bene quanto la sabbia possa insinuarsi ovunque: sul pavimento, nei tappeti, tra le lenzuola e persino negli angoli più impensabili della casa. Anche in piccole quantità, la sabbia può risultare fastidiosa e difficile da rimuovere completamente. Fortunatamente, esistono strategie pratiche e strumenti utili per eliminarla in modo efficace. In questo articolo vedremo come fare passo dopo passo.

I consigli per non ritrovarsi più con la sabbia in ogni angolo di casa: ci vorrà pochissimo

La prima cosa da fare, per evitar di ritrovarsi sabbia ovunque è prevenire, ciò vuol dire trovare il modo più efficace per tenere la sabbia fuori casa è impedirle di entrare. Si potrà quindi creare una zona di “decontaminazione” all’ingresso, mettendo uno zerbino ruvido fuori dalla porta e, se possibile, uno anche all’interno. Anche optare per un secchio per risciacquare i piedi è un ottima idea per evitare che la sabbia entri in casa.

Un’altra cosa importante è tenere le borse da spiaggia separate dal resto della biancheria, quindi lavare subito i costumi e i teli da mare, e svuotare le borse fuori casa. Fatto questo, si passerà allo step successivo, che riguarda le pulizie in casa. La sabbia è insidiosa perché si infila tra le fibre dei tessuti e nelle fessure del pavimento. Per rimuoverla servono strumenti specifici come ad esempio un aspirapolvere bello potente, che dovrà essere passato quotidianamente nelle zone più esposte (ingressi, corridoi, bagno).

Un’altra idea è quella di utilizzare una scopa in gomma, ottima per attirare la sabbia, specialmente su superfici lisce come piastrelle e parquet. Meglio della classica scopa con setole morbide. Infine, non si dovrà dimenticare una pulizia regolare dei tappeti, luogo perfetto in cui la sabbia si insinua. Basteranno queste piccole attenzioni e non sarà mai più un problema.