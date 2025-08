La Roma potrebbe perdere con un anno di anticipo dalla scadenza del contratto Lorenzo Pellegrini: il capitano è pronto a passare ai rivali.

Lavori in corso per la nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Il tecnico arrivato dall’Atalanta sta costruendo un’identità differente e più combattiva per la squadra capitolina, che viene da ormai troppe stagioni deludenti, soprattutto in campionato, sempre fuori dalla zona Champions League.

Per farlo, sul mercato si sta puntando su calciatori giovani, di gamba e motivati: il listino acquisti finora vede comparire i nomi di Wesley, Ferguson, El Aynaoui e Ghilardi, tutti ragazzi di prospettiva e idonei al gioco proposto dal Gasp. Per completare ulteriormente la rosa servirà però anche qualche sacrificio, cessioni inevitabili per finanziare il resto del mercato e liberare il club da costi eccessivi.

Due senatori in questo senso appaiono in bilico: Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi al momento ai box per i rispettivi infortuni. Ma se l’argentino è tuttora un idolo della tifoseria, considerato ancora il calciatore di maggior qualità della Roma, il capitano invece vive un momento di distacco e potrebbe anche fare le valigie entro fine agosto.

Pellegrini-Roma, storia al capolinea. L’Inter di Chivu è pronta a rilanciarlo

Da tempo si parla di un possibile divorzio tra la Roma e Pellegrini, nonostante il forte attaccamento alla maglia del centrocampista, nato e cresciuto nella capitale. Ma la scadenza di contratto a giugno 2026, lo stipendio esageratamente elevato e le recenti prestazioni deludenti sembrano aver tracciato un solco irreparabile con l’ambiente.

Per questo motivo Pellegrini è sul mercato; nei giorni scorsi la Roma ha provato persino a proporlo alla Juventus, in una trattativa di scambio alla pari con Weston McKennie, ma senza ricevere input positivi da Torino. Invece a farsi sotto nelle prossime ore potrebbe essere l’Inter, altra rivale in campionato dei giallorossi.

La squadra di Cristian Chivu è alla ricerca di un centrocampista offensivo, che possa sposarsi alla perfezione con il 3-4-2-1 che il romeno sta cercando di attuare come nuova base tattica. Pellegrini ha le caratteristiche giuste per questo sistema e dunque l’ipotesi di mercato potrebbe concretizzarsi, magari sulla base di un affare da 12-13 milioni di euro.

Pellegrini potrebbe in questo senso seguire le orme di Nicola Zalewski, altro ex gioiello romanista che si è rilanciato in maglia nerazzurra dopo un paio di annate decisamente sotto tono a Roma. All’Inter stuzzica molto l’idea di prendere un talento puro come Pellegrini e riportarlo in auge, anche in odor di nazionale maggiore. Sempre che il fisico ed i problemi muscolari smettano di tormentare il classe ’96.