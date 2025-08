Gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco dei finanziamenti federali — circa 500 milioni di dollari — destinati allo sviluppo dei vaccini a tecnologia mRNA contro i virus respiratori come Covid-19 e influenza. L’annuncio è arrivato direttamente dal Segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., che martedì, in una nota ufficiale e in un video diffuso sui social, ha esplicitato le motivazioni e i prossimi passi dell’amministrazione.

Secondo Kennedy, che da tempo esprime perplessità sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini mRNA, i dati raccolti dal Dipartimento della Salute «mostrano che questi vaccini non proteggono in modo efficace dalle infezioni alle alte vie respiratorie come Covid e influenza». Ha aggiunto: «Abbiamo ascoltato la scienza, consultato esperti e agito di conseguenza. Sostituiremo i programmi mRNA con strategie vaccinali più sicure e ampie, come i vaccini a virus interi e piattaforme innovative che non perdono efficacia quando i virus mutano».

Questo perché «La pandemia ha dimostrato che la tecnologia mRNA è inefficace quando si parla di virus che mutano. Paradossalmente, questo fenomeno chiamato spostamento anagenico

Nel suo intervento da Anchorage, Alaska, il segretario ha sottolineato l’intenzione di investire nello sviluppo di un «vaccino universale» capace di offrire una protezione più simile all’immunità naturale: «Il nostro obiettivo è arrivare a una soluzione vaccinale che protegga da più varianti e si adatti ai cambiamenti del virus».

La decisione riguarda 22 progetti, alcuni dei quali condotti da aziende di rilievo come Pfizer, Moderna e Sanofi Pasteur, che vedranno interrotta la collaborazione federale. Sono invece salvi, almeno temporaneamente, i contratti già in fase finale per «preservare gli investimenti dei contribuenti».

Kennedy ha precisato che «altre applicazioni della tecnologia mRNA nei programmi del Dipartimento della Salute non saranno al momento interessate dal provvedimento».

Le reazioni del mondo scientifico sono state immediate; tuttavia, il Segretario ha ribadito la linea del governo: «Riteniamo prioritario investire in soluzioni che abbiano un profilo di sicurezza comprovato e che restino efficaci anche quando i virus si evolvono rapidamente»