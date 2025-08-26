Tifosi di Jannik Sinner certamente delusi dopo le ultime dichiarazioni riguardanti le scelte del tennista numero uno al mondo.

Oggi è il grande giorno del debutto di Jannik Sinner agli US Open. Un torneo a cui il tennista azzurro tiene particolarmente, sia perché si tratta dell’ultimo Grande Slam della stagione, sia perché un anno fa è stato lo stesso altoatesino a trionfare sul cemento di Flushing Meadows.

Ad attenderlo, nel tardo pomeriggio ora italiana, ci sarà il ceco Kopriva, un tennista non certo di primissimo livello ma da non sottovalutare. Lo dimostra la sconfitta inaspettata al primo turno di Daniil Medvedev, che si è fatto sorprendere dal francese Benjamin Bonzi, uscendo immediatamente dagli US Open.

Per Sinner sarà l’occasione di una rivalsa anche personale. Sfortunatissimo il 24enne, che nell’ultimo torneo disputato a Cincinnati era riuscito agevolmente a raggiungere la finalissima del maschile singolare, per poi doversi arrendere contro Carlos Alcaraz per via di un malessere intestinale, che lo ha debilitato e messo k.o. già nella notte. Insomma, un ritiro che ha sconvolto tutti i tifosi di Sinner, ma evidentemente le condizioni per giocare erano troppo precarie.

Panatta, piccola frecciatina a Sinner: “Cincinnati? Io non sono mai uscito dal campo”

Nella serata di ieri, durante la prima puntata stagionale de La Domenica Sportiva, lo storico contenitore Rai dedicato agli eventi di sport del weekend, è intervenuto Adriano Panatta. L’ex campione di tennis ha voluto dire la sua proprio sul ritiro di Jannik Sinner dalla finale di Cincinnati, lanciando una lieve frecciatina al giovane atleta.

Panatta ha fatto intendere che, ai suoi tempi, era molto raro vedere un tennista abbandonare il campo per un malessere temporaneo: “Sinner è un ragazzo semplicissimo. Ha avuto un problema a Cincinnati, un virus gastrointestinale. Ha passato male la notte e la mattina dopo non si reggeva in piedi, ma è normale. Lui sperava di potercela fare. Se è capitato anche a me? Sì, anche peggio, ma io non sono mai uscito dal campo. Ma non è una critica nei suoi confronti, io ero fatto così: magari perdevo 6-1, 6-1 uscivo dal campo e basta. Io non riuscivo a uscire dal campo se non avevo finito. Però probabilmente la stanchezza ha inciso”.

Parole non esageratamente critiche, bensì un punto di vista da parte di Panatta che sicuramente sta facendo discutere. I tifosi di Sinner non sono rimasti così contenti di questa leggera stoccata; ma va detto che Panatta è generalmente uno dei maggiori difensori di Jannik, avendo preso le sue parti anche in situazioni ben più scomode come il caso Clostebol o la rinuncia alle Olimpiadi di Parigi.