Una protagonista molto amata è stata fatta fuori e questa decisione della Rai sta facendo molto discutere i telespettatori.

Manca poco all’inizio di un nuovo autunno e, con questa stagione, cambia anche il palinsesto televisivo. La Rai accantona i programmi e le fiction estive per dare spazio alle serie tv, ai film e ai programmi di intrattenimento che accompagneranno i telespettatori per questa nuova stagione televisiva.

Ma c’è una decisione estrema presa dai vertici Rai che sta facendo discutere molto i telespettatori perché una protagonista molto amata è stata fatta fuori. Ecco di chi si tratta.

La decisione Rai di fare fuori una protagonista molto amata

Una delle conduttrici più amate della Rai, che per anni è stata alla guida di un programma altrettanto seguito, ha raccontato come è stata fatta fuori dall’azienda.

Si tratta di Licia Colò che, dopo anni alla conduzione di “Alle falde del Kilimangiaro”, è sparita dalla Rai per ricomparire su La7. La conduttrice, in uno sfogo a L’Arena, ha raccontato di non essere stata lei ad abbandonare la Rai. Ha dichiarato: “In realtà mi hanno fatta fuori, come si dice in gergo. Però non sono stata zitta. Sarebbe stato più semplice farlo e aspettare perché molti mi dicevano che i direttori vanno e vengono. Ma non ho avuto pazienza e l’ho pagata“.

Nonostante questo, è comunque contenta di essere approdata su La7 e a riguardo ha detto: “Adesso vanno in onda le repliche di Eden. Mi sento un po’ come la ‘signora in giallo’ che va sempre bene perché qualcuno che la guarda lo trovi sempre”. Insomma, la conduttrice è comunque sempre ben voluta, anche se la sua mancanza in Rai si sente. Licia Colò ha avuto fra i suoi maestri Maurizio Costanzo e Piero Angela ed è stata con il tennista Nicola Pietrangeli per tanti anni. Di lui ha detto: “Lui era un bell’uomo, ma non era solo questo, ci volevamo bene. Abbiamo trascorso sette anni stupendi assieme”.

Licia Colò ha avuto anche un ex marito di 11 anni più giovane di lei e su questa relazione si è molto chiacchierato. La conduttrice ha dichiarato a riguardo: “Un uomo nella sua vita privata può fare quello che vuole, una donna no. Sono sempre pronti a criticarla: non va bene questo e nemmeno quello”. Insomma, la conduttrice si dimostra di mentalità molto aperta, professionale e pronta ad accettare i cambiamenti con stile ed eleganza, come è successo dopo l’addio alla Rai.