Come pulire rapidamente la cappa in acciaio: con questo trucco brilla in pochissimi minuti e non ci sono nemmeno aloni.

La cappa in acciaio inox è un elemento essenziale in cucina, sia per la funzionalità che per l’estetica. Tuttavia, è anche una delle superfici che si sporca più facilmente, trovandosi esattamente sopra il piano cottura: grasso, vapore e polvere, sono solo alcune tipologie di sporco e possono lasciare aloni e incrostazioni poco piacevoli.

Una delle problematiche maggiori che si riscontrano durante la pulizia della cappa in acciaio è non solo non riuscire a rimuovere a fondo tutto lo sporco, ma lasciare anche quei fastidiosi aloni che rendono la superficie ancora più sporca. Ecco che quindi, sarà necessario trovare qualche semplice stratagemma che permetterà di effettuare una pulizia accurata.

Come pulire la cappa in acciaio usando un semplice metodo fai da te: zero sporco e zero aloni

Pulire la cappa in acciaio può nascondere delle insidie da non sottovalutare, proprio per questo, sarà importante usare i prodotti giusti affinché si possa eliminare tutto lo sporco, evitando però la formazione di aloni fastidiosi. Come fare allora per ottenere una cappa brillante? Scopriamo nel dettaglio i metodi da seguire.

Prima di procedere con la pulizia della cappa, ecco una lista di ingredienti che serviranno:

Acqua calda

Detersivo per piatti sgrassante

Panno in microfibra

Bicarbonato di sodio (facoltativo)

Aceto bianco o alcool denaturato

Spugna non abrasiva

Carta da cucina

Una volta procurato tutto il necessario, si potrà procedere in due modi: la pulizia quotidiana, da fare ad ogni fine utilizzo e quella invece più specifica, perfetta quando si ha voglia di dare una pulizia profonda alla cappa. Vediamo allora come agire in entrambi i casi:

Pulizia quotidiana (contro aloni e polvere)

Preparare una soluzione con acqua calda e qualche goccia di detersivo per piatti Passare un panno morbido o una spugna sulla superficie della cappa, seguendo il verso della satinatura dell’acciaio (di solito orizzontale) Risciacquare con un panno pulito inumidito e asciuga con cura con carta da cucina o un panno asciutto in microfibra, per evitare aloni.

Pulizia profonda (contro grasso e incrostazioni)

Spolverare con bicarbonato le zone più unte e strofina delicatamente con una spugna imbevuta di acqua calda Per una pulizia ancora più efficace, spruzzare una miscela di aceto bianco e acqua (1:1) direttamente sulla cappa e lascia agire per 5 minuti. L’aceto scioglie il grasso e igienizza Rimuovere con una spugna non abrasiva, risciacqua bene e asciuga completamente.

Ed ecco due metodi semplicissimi che permetteranno di ottenere una cappa pulita, igienizzata e anche senza aloni.