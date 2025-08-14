Niente più incrostazioni sui coprifiamma della cucina con il metodo del sacchetto: basteranno pochi minuti e torneranno ad essere come nuovi.

La cucina è tra gli ambienti di casa che più tendono a sporcarsi con una certa rapidità. Inoltre, visto il continuo maneggiare cibi crudi e magari ancora sporchi, come frutta e verdura, tende anche ad accumulare una quantità impressionante di germi e batteri. Tuttavia, il vero problema non è questo, ma anche le incrostazioni che si dovranno rimuovere dal piano cottura e dai suoi elementi.

In particolare, oltre al piano cottura, ad avere la peggio e ad essere sempre sporchi sono i coprifiamma della cucina, ossia quei dischi metallici, in genere di colore nero, che si trovano sopra i bruciatori dei fornelli a gas. Permettono di distribuire la fiamma in modo uniforme sotto la pentola o padella, proteggere il bruciatore dagli schizzi di cibo o liquidi e di ottimizzare la combustione, assicurando che il gas bruci correttamente.

Coprifiamma della cucina, con il metodo del sacchetto tornano ad essere perfetti

Proprio perché a stretto contatto con pentole e padelle, i coprifiamma tendono ad accumulare davvero tantissimo sporco, che, a causa del calore s’incrosta molto rapidamente. Mantenerli puliti non è affatto facile, ma per fortuna con un semplice trucchetto torneranno a splendere.

A svelare il metodo perfetto per la pulizia dei coprifiamma, ci ha pensato Mattia Alessio, noto esperto di pulizie, che, attraverso il suo profili Instagram ufficiale @lacasadimattia, ha mostrato ai suoi followers come pulire i coprifiamma con un semplice sacchetto. Il procedimento è semplicissimo, si prende un sacchetto di plastica, si inseriscono i coprifiamma e si spruzza abbondante sgrassatore.

Poi si chiude il sacchetto e si lascia riposare il tutto per almeno 30 minuti. Dopodiché si andrà a preparare una crema fatta con bicarbonato e sapone per piatti e si metterà sui coprifiamma per poi essere strofinate con una spugnetta. Infine, si risciacqueranno e si potranno rimettere a posto.

Ed ecco che con un semplicissimo trucchetto e senza stare ore ed ore a sfregare, i coprifiamma della cucina sono tornati finalmente puliti, senza sporco e senza nemmeno una piccola incrostazione. Un rimedio efficace, che farà risparmiare tantissimo tempo.