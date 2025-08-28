Non si dovranno più perdere ore ed ore per pulire la lavastoviglie, con questo metodo basta davvero un minuto: poche mosse e 4 ingredienti per farla brillare.

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più usati in cucina, ma spesso ci si dimentica che anche lei ha bisogno di essere pulita regolarmente. Una lavastoviglie sporca o incrostata può non solo funzionare meno efficacemente, ma anche rilasciare cattivi odori o lasciare residui su piatti e bicchieri.

Proprio per questo sarà molto importante prendersene cura periodicamente, anche perché , più la lavastoviglie sarà tenuta in ottimo stato e più la sua durata sarà a lungo termine, oltre poi ad ottenere un risparmio in bolletta. Infatti, una macchina sporca, non solo non andrà ad agire sullo sporco delle stoviglie, ma avrà bisogno anche di più energia per funzionare correttamente.

Come pulire a fondo la lavastoviglie in un solo minuto e usando soltanto 4 ingredienti comuni

In commercio, come ben sappiamo, esistono tantissimi prodotti che sono mirati per la pulizia della lavastoviglie. Tuttavia, piuttosto che spendere soldi in prodotti costosi, spesso inutili e anche tossici, perché non provare un rimedio efficace ma completamente naturale? Fortunatamente, esiste un metodo semplice, veloce ed economico per pulirla in profondità utilizzando ingredienti che tutti abbiamo già in casa.

Per mettere in pratica questo trucchetto, ecco cosa servirà:

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Qualche goccia di detersivo per piatti delicato (meglio se ecologico)

2 cucchiai di acido citrico in polvere

Circa mezzo litro di acqua calda (non bollente)

In una ciotola, versare l’acqua calda (intorno ai 50-60°C va bene), quindi aggiungere l’acido citrico e mescolare fino a completo scioglimento. Aggiungere ora il bicarbonato un po’ alla volta: la miscela tenderà a frizzare leggermente, il che è normale. Infine, versare qualche goccia di detersivo per piatti e mescola delicatamente. A questo punto, smontare il filtro e lavarlo accuratamente, usando anche una parte della miscela appena ottenuta, dopodiché rimontare il tutto.

Versare il resto della miscela sul fondo della lavastoviglie e impostare un programma a temperatura media (tra i 45°C e i 60°C) e lasciare che la lavastoviglie completi il ciclo senza carico. Questo permetterà agli ingredienti di sciogliere il calcare, eliminare i cattivi odori e sgrassare le parti interne. Ed ecco che in questo modo la lavastoviglie sarà tornata perfettamente pulita, igienizzata e anche senza cattivi odori.