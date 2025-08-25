In autunno la piscina deve essere chiusa, quindi, ecco cosa fare per prendersene cura e come affrontare i mesi più freddi.

L’estate sta finendo e, prima che le foglie inizino a cadere, è il momento di preparare la piscina per la stagione fredda. Chiuderla correttamente non è solo una questione di ordine, ma è fondamentale per mantenerla in perfette condizioni anno dopo anno e garantire che, con il passare del tempo resti sempre perfetta e pronta per trascorrere altre calde e lunghe estati.

Che sia una piscina interrata o una piscina fuori terra, prima che arrivi l’autunno e di conseguenza il freddo, sarà importante procedere ad una pulizia mirata, non solo per eliminare lo sporco, ma anche per garantire una tenuta anche durante i mesi invernali, evitando così che si possa danneggiare e rovinare prima del tempo. Ecco quindi, i passaggi fondamentali da seguire.

Ecco cosa fare con la piscina prima che arrivi l’autunno: gli step da seguire attentamente

Preparare bene la piscina all’autunno è il segreto per farla durare a lungo e ripartire alla grande in primavera. Bastano poche accortezze oggi per potersi godere la tranquillità tutto l’inverno… e un’acqua cristallina al primo tuffo dell’anno! Ma quali sono questi passaggi da seguire? Scopriamoli subito.

La prima cosa da fare è ovviamente pulire a fondo sia la vasca che i filtri. Prima di tutto, rimuovere ogni traccia di sporco: foglie, insetti, sabbia e residui organici. Passare poi il pulitore automatico o manuale sul fondo e sulle pareti, dopodiché pulire accuratamente anche i filtri, rimuovendo tutti eventuali residui. Dopo aver fatto questo, si dovrà controllare e bilanciare l’acqua. Misurare il pH, l’alcalinità e la durezza dell’acqua. Regolare i valori in modo da mantenere l’acqua stabile durante l’inverno:

pH: tra 7,2 e 7,6 Alcalinità: tra 80 e 120 ppm Durezza calcio: tra 180 e 220 ppm

Questi valori saranno importanti da mantenere stabili, per evitare la formazione di incrostazioni e corrosioni. Si dovrà poi aggiungere un prodotto svernante (antialghe e antibatterico) specifico per piscine. Va versato direttamente in vasca, seguendo le dosi indicate. È un passaggio chiave per evitare che l’acqua diventi verde o melmosa nei mesi di inattività. Importante è abbassare il livello dell’acqua portandola sotto le bocchette di mandata e lo skimmer. Questo previene danni dovuti al gelo e facilita la copertura. Anche pompe, tubi e filtri dovranno essere svuotati. Infine, si dovrà coprire la piscina. Una copertura robusta, ben fissata ai bordi, è essenziale per tenere lontani sporco, luce e agenti atmosferici. Scegliere una resistente all’acqua e ai raggi UV, proteggerà anche la chimica interna.