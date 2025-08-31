Il tecnico bianconero sembra orientato ad escludere il calciatore dall’undici di partenza per il difficile match col Grifone: c’è la sorpresa

Tre punti per tenere il ritmo di Napoli, Roma e della sorprendente Cremonese, le tre squadre a punteggio pieno dopo gli anticipi del sabato della seconda giornata di Serie A.

Tre punti per dare continuità alla buona prestazione messa in campo col Parma quando, con pazienza, la squadra ha aumentato i giri del motore nel corso della gara, riuscendo infine a vincere la resistenza di un avversario ben organizzato che nella prima frazione aveva anche fatto scorrere qualche brivido lungo la schiena dei tifosi presenti all’Allianz Stadium per la prima di campionato.

Proprio nel match contro gli emiliani, il tutto si sarebbe potuto maledettamente complicare a causa dell’ingenua (ed inaccettabile) espulsione di Andrea Cambiaso, destinatario di un meritato rosso diretto per una manata inflitta al gialloblù Lovik.

Le due inevitabili giornate di squalifica comminate dal Giudice sportivo al giocatore azzurro impediranno allo stesso non solo di scendere in campo per l’attesissimo big match del 13 settembre prossimo contro l’Inter, ma anche di prender parte all’imminente sfida col Genoa, la sua ex squadra, in programma alle 18:30 di oggi al ‘Luigi Ferraris‘.

Obbligato a fare delle scelte per sostituire il suo esterno mancino sulla corsia di competenza, il tecnico Igor Tudor sembra aver preso la sua decisione: il nuovo arrivato è pronto a scendere in campo dal primo minuto.

Cambiaso out, ecco Joao Mario: Kostic fatto fuori

Secondo le indiscrezioni raccolte da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’allenatore croato sembra orientato a dare una maglia da titolare a Joao Mario, il terzino portoghese arrivato questa estate dal Porto, che a sua volta ha prelevato Alberto Costa dalla Juve.

L’assenza di Cambiaso sembrava potesse spalancare le porte della titolarità a Filip Kostic, l’esterno di ruolo che, anche perché mancino di piede, sarebbe dovuto essere il sostituto naturale dell’ex Genoa. Nemmeno per sogno.

Confermando di fatto la non centralità del giocatore serbo nel suo progetto tecnico, Tudor avrebbe deciso di dare immediatamente una chance importante al portoghese, già visto all’opera – con apprezzabili risultati – nei 33 minuti più recupero giocati la scorsa settimana contro il Parma.

Per il resto, la formazione bianconera dovrebbe essere quella annunciata alla vigilia: un 3-4-2-1 con Gatti, Bremer e Kelly davanti a Di Gregorio. In mezzo al campo la coppia Thuram-Locatelli, con Kalulu a destra e Joao Mario a sinistra, mentre i due trequartisti saranno Conceiçao e Yildiz, che agiranno alle spalle di Jonathan David. Lo scalpitante Dusan Vlahovic è pronto a subentrare dalla panchina in caso di necessità.