Tenda della doccia, lo sporco c’è ma non si vede e ogni giorno corri un serio rischio: ecco come fare per pulirla e renderla più sicura.

La tenda della doccia è uno di quegli elementi del bagno che spesso trascuriamo, ma che può diventare un ricettacolo di muffa, calcare e cattivi odori. Per mantenerla pulita e igienica, bastano pochi accorgimenti e una pulizia regolare. Tuttavia, spesso viene talmente trascurata, da trasformarsi in un vero covo anche per germi e batteri.

Anche se apparentemente la tenda della doccia potrà sembrare pulita, in realtà basterà un’attenta analisi per rendersi conto che non è affatto così. Ecco perché sarà molto importante pulirla regolarmente, affinché possa non solo tornare ad essere perfettamente pulita, ma durare anche di più. Infatti, più la tenda andrà ad accumulare sporco, muffa e calcare e più tenderà a rovinarsi rapidamente.

Come pulire regolarmente la tenda della doccia affinché si possa eliminare tutto lo sporco accumulato

Pulire la tenda della doccia, non richiede molto tempo, ma farà una grande differenza per l’igiene e l’aspetto del tuo bagno. Con pochi gesti regolari, si potrà evitare che si rovini o diventi antiestetica, prolungandone la durata e mantenendo l’ambiente più sano.

Prima di iniziare, verificare se la tenda può essere lavata in lavatrice, se così fosse, la pulizia sarebbe ancora più facile e veloce. Per procedere in questo modo quindi, rimuovere la tenda dai ganci. Inserirla nel cestello insieme a 2-3 asciugamani vecchi, che aiuteranno a strofinare via lo sporco senza danneggiarla. Aggiungere detersivo delicato e, una tazza di aceto bianco per combattere muffa e cattivi odori. Impostare un ciclo delicato a 30°-40°C, senza centrifuga o con centrifuga leggera. Infine, si dovrà fare asciugare all’aria, appendendola di nuovo nella doccia aperta.

Se invece la tenda deve essere necessariamente lavata a mano, si dovrà preparare una miscela con acqua tiepida, bicarbonato e aceto bianco. Immergere la tenda e usare una spugna o una spazzola morbida per strofinare la tenda, concentrandoti sulle zone con muffa o macchie. Fatto questo, non resta che risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Infine, asciugare completamente, preferibilmente al sole o in un luogo ben ventilato. Ed ecco quindi due semplici metodi che permetteranno di eliminare tutto lo sporco dalla tenda della doccia.