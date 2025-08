Brutte notizie per Lorenzo Musetti dal circuito ATP. Il tennista italiano rischia di dover affrontare altre grosse difficoltà nel cammino.

C’è grande attesa per tornare a vedere in campo Lorenzo Musetti. Il tennista italiano, protagonista almeno fino ad inizio estate di una grande stagione agonistica, vuole ritornare a meravigliare tutti con le sue giocate. Infatti in molti lo considerano il tennista italiano non più forte, ma sicuramente quello più spettacolare dal punto di vista tecnico.

Purtroppo Musetti è stato vittima di un infortunio muscolare non di poco conto, subito già nella semifinale del Roland Garros, quando dovette arrendersi sul più bello a Carlos Alcaraz. Nelle settimane successive ha provato a ripresentarsi in campo, ma è uscito al primo turno sia a Wimbledon sia a Washington e non ha superato il secondo match a Toronto.

Un percorso comunque in miglioramento, in attesa di ritrovare la forma atletica giusta. Per questo Musetti ha voluto confermare anche la presenza all’ormai imminente torneo di Cincinnati, un Master 1000 che vedrà la partecipazione pure di Jannik Sinner, visto che è l’evento che anticiperà di fatto gli US Open di fine agosto.

Musetti, sorteggio delicato a Cincinnati: derby con Sinner sul cammino del toscano?

Brutte notizie per Lorenzo Musetti arrivano proprio dall’Ohio, dove si svolgerà dal weekend la fase più intensa del torneo ATP. Infatti i sorteggi del tabellone finale non hanno premiato il tennista toscano, che rischia proprio di veder complicarsi il cammino per la presenza del connazionale Sinner.

Il secondo turno vedrà Musetti impegnato contro uno tra l’azzurro Matteo Arnaldi ed il francese Benjamin Bonzi; dunque si partirà subito sull’attenti e con un possibile derby. Ma il tabellone fa subito intendere l’ipotesi concreta di un duello fratricida ai quarti di finale di Cincinnati, proprio tra il ‘Muso’ e Sinner.

Lo stesso Sinner invece debutterà dal 2° turno contro uno tra il ceco Kopriva ed un qualificato. Ovviamente, come da regolamento ATP, lo scontro al vertice con il rivale Carlos Alcaraz (attuale numero due del ranking) potrà avvenire soltanto in finale. Infatti lo spagnolo è stato inserito dalla parte opposta del tabellone e debutterà contro uno fra Dzumhur e il nostro Bellucci.

Oltre a Sinner e Musetti sono altri cinque gli italiani che parteciperanno agli Open di Cincinnati. Già citati i giovani Arnaldi e Bellucci che dovranno cominciare dal primo turno, in quanto non teste di serie. Mentre Cobolli, Darderi e Sonego potranno partire avvantaggiati dalla seconda fase.