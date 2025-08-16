Continua a far parlare di sé il Milan grazie ai movimenti sul calciomercato. La rosa di Massimiliano Allegri si sta ancora modellando.

C’è sempre grande attesa e curiosità quando Massimiliano Allegri prende in carico una squadra di alto livello in Serie A. Il tecnico livornese ha deciso di ripartire da un suo vecchio amore, ovvero il Milan, il club con cui ha vinto il suo primo titolo in Italia da allenatore.

Lavori in corso per la formazione rossonera, che deve dimenticare le ultime due stagioni piuttosto deludenti rispetto alle aspettative. In particolare l’ultima, dove a parte la vittoria in Supercoppa Italiana sono arrivate solo notizie negative e scelte poco edificanti da parte del club. Non a caso la scelta di puntare su Allegri dovrebbe rappresentare una certezza per i piani futuri.

Il Milan sul mercato è una delle società più attive della Serie A. Nelle ultime settimane i rossoneri hanno accolto calciatori di alto rango, dal veterano Luka Modric a due giovani rampanti come Samuele Ricci e Ardon Jashari, senza dimenticare gli innesti in difesa di De Winter, Athekame ed Estupiñan. Insomma, una rivoluzione all’interno della rosa che non finisce certo qui.

Milan, altra cessione completata: l’attaccante si trasferisce in Scozia

Come detto dunque il Milan non ha certo chiuso la propria campagna acquisti. Si parla di un altro rinforzo importante in attacco che potrebbe arrivare negli ultimi giorni di agosto, a campionato già iniziato. Urge infatti un’alternativa di livello a Santi Gimenez, ma prima di andare all’assalto di un nuovo numero 9 sarà necessario fare qualche uscita in più.

Una cessione nel frattempo è stata definita nelle scorse ore. Come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan ha ceduto l’attaccante Marko Lazetic, uno dei calciatori ormai ritenuti fuori dal progetto tecnico. Il giovane calciatore serbo si trasferisce all’Aberdeen, con visite mediche programmate per la giornata di domani.

Lazetic lascia il Milan a titolo definitivo, un affare a costo zero ma con percentuale di rivendita in favore dei rossoneri. Una storia mai sbocciata realmente quella tra il Milan ed il classe 2004 di origine serba, acquistato dai rossoneri nel gennaio 2022 dalla Stella Rossa. Ma il suo apporto con la prima squadra conta solo 2 presenze ufficiali e ben tre esperienze in prestito, tra Altach, Fortuna Sittard e Topola.

Oltre alla cessione di Lazetic, i dirigenti del Milan stanno lavorando all’uscita di altri esuberi, per permettersi poi di investire su un nuovo colpo in attacco. I prossimi a partire dovrebbero essere i centrocampisti Bennacer ed Adli, mai presi in considerazione finora da Allegri, così come Okafor, buona riserva per l’attacco ma attualmente nella lista cedibili.