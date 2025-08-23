I pronostici sul Milan da scudetto sbattono contro la realtà della prima giornata di Campionato. La Cremonese vince 2 a 1 a San Siro battendo un Milan lento, sterile e disattento in fase difensiva. Baschirotto di testa e Bonazzoli con una rovesciata stupenda regalano i tre punti a Nicola. Il salto di qualità (che per molti doveva far scalare 7 posizioni al Milan) non sembra prossimo ad arrivare. Forse gli entusiasti non hanno considerato che 8 giocatori tra gli 11 titolari erano in campo anche nella disastrosa stagione passata. Allegri avrà molto da lavorare, la difesa balla, Gimenez non segna. Pavlovic è uno dei protagonisti della partita: prima si dimentica Baschirotto che segna il gol del momentaneo vantaggio da solo in area, poi si riscatta segnando di testa il gol del pareggio. La Serie A è tornata, e con essa le cadute continue e ingiustificate, corredate da urla strazianti e capriole a terra di moltissimi giocatori. Emblematico il caso Zerbin, l’esterno della Cremonese perde palla su contrasto dubbio ma debole, non insegue Fofana che crossa per la testa di Pavlovic. Il difensore del Milan segna, esulta e torna al centro del campo con i compagni, mentre Zerbin resta a terra, si tiene la gamba. Poi l’arbitro fischia per la regolare ripresa del gioco convalidando il gol, e Zerbin torna in campo sano, correndo normalmente.

La Partita

Il primo tempo è del Milan che spinge, crea ma non conclude. L’attacco rossonero è sterile, Gimenez corre, sgomita ma nei momenti decisivi viene annullato da Baschirotto. Pulisic e Modric danno qualità, ma Fofana ed Estupinian sprecano spesso palloni e spazi forniti dai compagni. La Cremonese gioca solo in contropiede ma la difesa del Milan, con Pavlovic e Tomori e Gabbia, appare sempre vulnerabile. Il gol arriva dalla testa di Baschirotto, con Pavlovic fuori posizione. Il difensore del Milan è un pericolo dietro, ma per fortuna dei rossoneri lo è anche davanti. Di testa in area avversaria si muove sempre bene e al minuto 46 trova il gol.

Nel secondo tempo la perla di Bonazzoli cambia ancora il risultato. Una rovesciata spettacolare, stilisticamente perfetta, con la palla che finisce all’angolino. Bonazzoli esulta, a San Siro alla prima giornata forse abbiamo già trovato il gol più bello della stagione. Nei minuti successivi il Milan riprende a manovrare e si piazza di nuovo nell’area della Cremonese. Regna il caos, esce Modric. Gli attacchi del Milan fino al 94esimo sono tanti e confusionari. Vince la Cremonese.