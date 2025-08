Rivelazioni sorprendenti che riguardano la carriera motociclistica di Marc Marquez. Il campione spagnolo ha detto addio a metà stagione.

In questi giorni Marc Marquez si sta godendo al meglio la pausa estiva dal motomondiale. Infatti la prima fase della stagione di MotoGP lo ha visto sempre protagonista, un vero e proprio dominatore delle piste di tutto il mondo. La classifica piloti parla da sola: Marquez è in testa con ben 381 punti conquistati, mentre il primo inseguitore (suo fratello Alex) è dietro di ben 120 lunghezze.

Ruolino di marcia impressionante per Marquez, che ha confermato la bontà della scelta di Gigi Dall’Igna. Il direttore generale di Ducati Corse ha scommesso su di lui, dopo le difficoltà dell’ultimo periodo in sella alla Honda. Lo spagnolo ha recuperato dai tanti infortuni e dalle brutte cadute, prima rimettendosi in carreggiata con il Team Gresini, poi passando alla Ducati Lenovo, dove ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori.

Come detto, Marquez prima di tornare in vetta ha dovuto superare un momento molto difficile, in particolare tra il 2020 ed il 2023, a partire dal primo grave incidente a Jerez. La fatica nel tornare quello di un tempo ed il rapporto logoro con la Honda hanno fatto prendere decisioni en tranchant al pilota, così come la separazione dal suo storico agente.

Alzamora torna a parlare di Marquez: i motivi della separazione tra il pilota e l’agente

Nel 2022 infatti Marc Marquez scelse a malincuore di dare un taglio al suo passato; tra le decisioni prese anche quella di non avvalersi più dei servizi del suo storico agente Emilio Alzamora. Un vero punto di riferimento per il motociclismo in Spagna, che ha seguito la crescita di Marc e del fratello minore Alex.

Tre stagioni fa, nel bel mezzo di un mondiale di MotoGP a dir poco disastroso per via degli infortuni, Marquez comunicò ad Alzamora, uno dei primi a credere nelle sue qualità motociclistiche, di voler terminare il rapporto, sorprendendo l’intero ambiente sportivo.

In una recente intervista in patria, Alzamora è tornato proprio sulla separazione lavorativa con i fratelli Marquez, aggiungendo qualche interessante particolare: “Ho capito perfettamente che avevano bisogno di un cambiamento, soprattutto Marc dopo tutto quello che aveva sofferto con l’infortunio e gli altri cambiamenti. Come andare a Madrid per le visite mediche che aveva dovuto affrontare. Tutto questo gli faceva sentire il bisogno di una boccata d’aria fresca“.

Nessun rancore dunque tra Alzamora e Marquez, anzi l’agente spagnolo ha chiuso il discorso in maniera davvero signorile: “Per me il vero successo è vedere i due fratelli competere e vincere insieme in MotoGP, anche se non sono più il loro manager”. Intanto la carriera dell’ex pilota iberico come scopritore di talenti prosegue: si è unito al progetto di Galo Blanco presso l’agenzia SeventyTwo Sports Group e ha fondato il team juniores SeventyTwo Artbox, dove è pronto a scoprire e lanciare nuovi talenti delle due ruote.