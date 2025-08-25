Novità che sicuramente farà discutere nel mondo dei motori e che riporta in auge il dualismo storico tra Marc Marquez e Valentino Rossi.

L’ultimo weekend in fatto di motori e di due ruote ha confermato l’andamento straordinario di Marc Marquez in questa stagione. Il pilota spagnolo è letteralmente rinato una volta approdato in Ducati, tanto da aver conquistato l’ennesima vittoria nel Gran Premio di Ungheria, aumentando il proprio distacco rispetto agli inseguitori.

Una doppietta fenomenale quella conquistata al Balaton Park, dove Marquez ha prima primeggiato nella Sprint Race del sabato, poi ha dominato il GP della domenica, approfittando anche del fine settimana poco brillante dei suoi rivali. Pecco Bagnaia è ormai fuori da ogni rincorsa, avendo chiuso la gara al 9° posto. Mentre il fratello Alex è finito addirittura 14°, altro segnale di arrendevolezza che garantisce una fuga ancor più in solitaria al fuoriclasse di Cervera verso il titolo mondilae.

Ciò che si sta prefigurando è un vero e proprio trionfo indisturbato per Marc Marquez. Ma gli appassionati di moto, soprattutto i tifosi italiani, sperano che il ducatista rallenti per un semplice motivo: il rischio è quello di rimettere in discussione, a distanza di anni, il dualismo con Valentino Rossi, vera e propria nemesi in pista dello stesso Marquez.

Marquez tenta lo scherzetto a Valentino: trionfo mondiale a Misano ed aggancio al record di Rossi

Ma cosa c’entra oggi la rivalità tra Marquez e Rossi, visto che quest’ultimo è ormai fuori dai circuiti e si occupa soltanto della gestione della sua Academy? Semplicemente c’è il serio rischio che il pilota spagnolo, con cui Valentino non ha mai avuto buoni rapporti, possa eguagliare i titoli mondiali dello storico rivale a breve.

L’obiettivo di Marquez è quello di diventare aritmeticamente campione del mondo della MotoGP 2025 già tra due gare, al termine del GP di Misano, su una pista molto cara a Valentino Rossi ed ai suoi tifosi. Sarebbe un vero e proprio record trionfare con ben sei gare di anticipo, ma la situazione è assolutamente fattibile e concreta.

Marquez potrebbe allungare ulteriormente il suo vantaggio sul primo inseguitore in classifica, ovvero suo fratello Alex, qualora vincesse i prossimi GP in Catalogna ed a Misano, sperando in un doppio flop del Marquez che corre per il Gresini Racing. Arrivando ad almeno 222 punti di distacco (ad oggi sono 175) in classifica, Marc si laureerebbe campione mondiale già a San Marino.

Un doppio smacco in arrivo per Valentino Rossi, che vedrebbe il suo più acerrimo nemico in pista trionfare sotto i suoi occhi e soprattutto eguagliare i 9 titoli mondiali in tutte le classi motociclistiche. Inoltre Marquez supererebbe le vittorie in MotoGP, ottenendo il settimo titolo, contro i sei conquistati in carriera dal Dottore.