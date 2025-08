Prima di partire per le vacanza, sono queste le pulizie da fare in casa: si chiamano smart perché sono piccole, rapide e poco faticose.

Agosto è tempo di partenze ma anche di primi grandi ritorni. Se da un lato c’è chi ha ormai fatto già le proprie vacanze, sfruttando il periodo migliore in cui i prezzi sono più bassi e c’è anche meno affluenza, dall’altra c’è chi è pronto a chiudere le valigie e a concedersi finalmente le tanto attese ferie. Anche solo una settimana non importa, ciò che conta è staccare la spina e godersi il relax.

Ovviamente, prima di potersi chiudere la porta di casa alle spalle, sono diverse le cose a cui a bisognerà pensare. In primis c’è ovviamente tutto il necessario per partire e per rendere la vacanza confortevole. In secondo luogo ci sono tutti i documenti indispensabili, soprattutto se si raggiunge una meta estera e infine, ci sono anche degli step importanti da fare in casa.

Pulizie smart prima di partire per le vacanze: piccole, veloci e con grandi risultati

Nonostante qualcuno possa sottovalutare questo aspetto, prima di partire per le vacanze sarà importantissimo lasciare casa ben pulita e in ordine. In questo modo, infatti, non solo non si sarà costretti a pulire appena tornati, ma si eviteranno anche spiacevoli soprese, come presenza d’insetti e anche cattivi odori. Ecco perché entrano in gioco le pulizia smart, ossia tutte quelle piccole faccende da fare prima di andare in vacanza.

Ma quali sono queste pulizie smart da fare prima di partire per le vacanze? Come prima cosa è importante consumare o dare a qualcuno tutti gli alimenti deperibili, meglio non lasciare nulla anche nel frigorifero, che a sua volta dovrà essere lasciato ben igienizzato e con ogni cosa al suo posto. Sarebbe preferibile averlo completamente vuoto e staccare la spina, ma se non fosse possibile, meglio lasciare al suo interno alimenti che non vanno a male.

Dopo questo lavare a fondo gli scarichi della cucina e del bagno, in questo modo si eviteranno odori di risalita e la casa non avrà un cattivi odore. Versare all’interno mezza tazza di bicarbonato, poi una di aceto e lasciare agire per 10 minuti. Dopodiché versare acqua calda e prima di uscire di casa chiudere con il tappo ogni scarico. Occhio anche alle lenzuola del letto, meglio lasciarle fresche e pulite, evitando così di doverle rilavare una volta rientrati. Infine, spazzare e lavare il pavimento, per rimuovere ogni residuo di sporco.