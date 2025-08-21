Una brutta notizia si è abbattuta su Un Posto al Sole: un lutto terribile ed improvviso ha colpito il cast.

Un Posto al Sole è una delle soap opera italiane più amate della televisione italiana e che fa compagnia da ormai 30 anni tantissimi telespettatori che seguono le vicende di Palazzo Palladino ogni sera dalle 20:50 su Rai Tre. Piace per il suo stile sempre attuale, le sue vicende verosimili che fanno sembrare i personaggi dei “familiari”. Per questo appassiona con le sue relazioni e i suoi intrighi.

Purtroppo, però, negli ultimi tempi si è abbattuta una brutta notizia sul cast della serie, un lutto terribile ed improvviso. Ecco chi è venuto a mancare.

Il lutto che ha colpito il cast di Un Posto al Sole

Un Posto al Sole è una soap opera molto amata e seguita ogni sera da tantissimi spettatori ormai da 30 anni. Purtroppo, però, c’è stato un lutto improvviso che ha colpito il cast: il 13 agosto è venuta a mancare una persona molto cara agli attori ma anche al resto del mondo della televisione e del Centro di Produzione Rai di Napoli.

È morta a causa di un tumore, a soli 62 anni, Federica Marchetti, regista e autrice di tanti successi televisivi. Ha lavorato per anni anche ad Un Posto al Sole e per questo alcuni attori hanno voluto salutarla con affetto. Su Instagram Germano Bellavia, che interpreta Guido De Bue, le ha dedicato un post scrivendo: “Ciao Fede, grazie per la tua dolcezza, per tutte le volte che mi hai salvato quando sbagliavo un verbo, senza mai essere severa, senza mai mortificarmi, ma con estremo tatto e gentilezza.”

Ha anche aggiunto: “D’ora in poi mi sentirò meno sicuro, non si è mai abbastanza grandi per abituarsi alla morte e, ancora una volta, sono impreparato. Farò di tutto per non accendere quella sigaretta… da quanto te lo dissi, non ho più ripreso”. Queste parole confermano il grande affetto che l’uomo nutriva nei confronti dell’amica Federica, scomparsa qualche giorno fa.

Un’altra attrice di Un Posto al Sole, Nina Soldano, che interpreta Marina, ha scritto: “Ciao Federica… mi mancheranno le nostre chiacchierate, i nostri abbracci e sorrisi. Buon viaggio anima bella”. Federica Marchetti è stata decisiva nelle prime stagioni di Un Posto al Sole e la sua scomparsa ha lasciato il segno nel cast della fiction e nel resto del mondo della televisione.