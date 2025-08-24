Bremer salva su Pellegrino in scivolata, David anticipa tutti nell’area piccola e segna. Questi i due momenti decisivi di Juventus – Parma. Poi c’è la brutta notizia di Cambiaso, nervoso e sgomitante per tutto il secondo tempo: il laterale della partita alla fine si fa espellere al minuto 82 dopo aver dato un colpo in faccia a Lovic a gioco fermo. La bella notizia, inaspettata, è il gol di Vlahovic che in 10 contro 11 si prende la squadra sulle spalle e in contropiede segna il gol del 2 a 0 finale.

Tolte le sorprese degli ultimi 10 minuti, la partita ha seguito alla perfezione le aspettative. La squadra di Tudor ha attaccato bene, creando tante occasioni, chiudendo i gialloblù nella propria metà campo per tutti i 90 minuti. Conceicao e Yldiz hanno dimostrato di essere forti, veloci, capaci di puntare e saltare spesso gli avversari. Il migliori di questa prima giornata di Campionato (aspettando l’Inter).

A centrocampo le idee a volte latitano, ma gli ingressi di Joao Mario e di Koopmeiners hanno aiutato molto la squadra nel secondo tempo. Bremer è capace da solo di rimediare agli errori dei tre compagni di reparto. David dopo aver sbagliato molto nel primo tempo, nel secondo ha trovato i tempi in area di rigore. Il suo gol concretizza l’ottima produzione offensiva dei bianconeri.

Il Parma ha opposto poca resistenza, i tiri totali parlano chiaro con la Juve che supera abbondantemente i venti, mentre il Parma resta fermo a due.