Si torna a parlare delle condizioni fisico-atletiche di Gleison Bremer. Il difensore della Juventus è reduce dal lungo infortunio.

Uno dei motivi per cui lo scorso anno la Juventus di Thiago Motta perse la bussola nel momento centrale della stagione risale senza dubbio all’infortunio grave subito da Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, considerato leader della retroguardia, si è fermato sul più bello.

Bremer a fine ottobre subì la rottura del legamento crociato del ginocchio, a causa di un’iperestensione dell’articolazione nel match contro il Lipsia in Champions League. Un danno gravissimo per il calciatore e per la Juve, che non ha saputo né potuto rimpiazzare un elemento così importante, dominante nelle precedenti stagioni nel ruolo di difensore centrale.

Bremer ha vissuto un calvario lungo circa 9 mesi. Un vero e proprio ‘parto’ per il brasiliano, prima di poter tornare a lavorare con il gruppo sul campo e giocare finalmente in partita. Il numero 3 bianconero si è rivisto in amichevole, ma sempre con un certo occhio di riguardo sulle sue condizioni atletiche, visto che il rischio ricadute in questi casi è sempre dietro l’angolo.

Fascetti rassicura la Juventus: Bremer resta tra i migliori al mondo

Preoccupazione mista a speranza dunque per i tifosi della Juventus in vista della nuova stagione, nella quale Bremer vuole tornare ad essere protagonista. Bisognerà andare molto cauti, visto che l’ex Torino già nel pre-campionato ha subito un lieve affaticamento proprio dovuto ai nuovi carichi di lavoro post infortunio.

A rassicurare e rincuorare l’ambiente bianconero c’ha pensato un veterano del calcio italiano. Ovvero Eugenio Fascetti, ex allenatore che in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb ha parlato con un certo ottimismo del recupero di Bremer. Ma soprattutto del fatto che potrà tornare nuovamente dominante in difesa anche dopo il lungo stop.

“Sicuramente, Bremer prima di farsi male era uno dei migliori stopper d’Italia, ma anche nel mondo. Se si riprende bene, la Juve può fare un salto di qualità, specialmente in difesa“. Fascetti ha dunque espresso brevemente ed in maniera chiara tutta la fiducia nei confronti del brasiliano, che non avrebbe dunque perso lo smalto, la leadership e la cattiveria agonistica già dimostrata in passato.

Gleison Bremer, difensore classe ’97, è sbarcato alla Juve nell’estate 2022 per circa 47 milioni di euro, strappato ai rivali cittadini del Torino. Finora nella sua esperienza juventina ha totalizzato 91 presenze ufficiali e 9 reti, denotando anche una certa confidenza con il gol. Mister Igor Tudor, una volta appurato il recupero atletico al 100%, non stenterà a schierarlo titolare inamovibile nella sua difesa a tre.