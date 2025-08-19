Colpaccio possibile per la formazione di Serie A. Occhi puntati su Castro del Bologna, che può muoversi entro fine agosto.

Una delle formazioni di Serie A che infonde maggiore curiosità in vista della nuova stagione ormai alle porte è il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano arriva da due annate pazzesche: prima la qualificazione in Champions League nel 2024, poi la vittoria della Coppa Italia di qualche mese fa, che confermano la bontà del progetto tecnico.

Particolari invece le scelte effettuate sul mercato estivo finora dal Bologna. Il d.s. Sartori, storicamente un fenomeno nel pescare talenti internazionali a poco prezzo, ha deciso di puntare più su calciatori d’esperienza, preferendo l’usato sicuro: da qui gli innesti di Ciro Immobile, rientrato dalla Turchia, e Federico Bernardeschi dopo l’esperienza in Canada.

Nelle ultime due settimane della sessione estiva di mercato potrebbe arrivare anche un sacrificio doloroso per il Bologna. Infatti non è da escludere la partenza di Santiago Castro, giovane centravanti argentino che è considerato una sicura promessa futura. Il classe 2004, proprio dopo l’arrivo di Immobile, potrebbe non avere il posto assicurato in attacco e per questo può partire in caso di offerta concreta e sostanziosa.

Napoli, per sostituire Lukaku spunta l’idea Castro

L’ultima idea che riguarda Castro arriva direttamente da Napoli. I campioni d’Italia in carica sono alla disperata ricerca di un nuovo centravanti, che possa sopperire all’assenza prolungata di Romelu Lukaku. Il bomber belga infatti resterà fuori almeno 3 mesi, per via della lesione al retto femorale e del possibile intervento alla coscia a cui si sottoporrà.

La squadra di Antonio Conte sta stilando una lista di papabili acquisti per l’attacco entro fine agosto. Il nome di Castro è uno dei più intriganti, visto che trova il benestare dello stesso allenatore e rappresenterebbe un innesto di prospettiva. Il calciatore del Bologna viene valutato circa 31 milioni di euro dal suo club.

I dialoghi Napoli-Bologna potrebbero dunque riprendere a breve, dopo che le due società hanno trattato già a lungo in estate, prima per il trasferimento di Sam Beukema sotto il Vesuvio, poi per il tentativo degli azzurri per Dan Ndoye, esterno che poi ha preferito l’esperienza in Premier League, al Nottinghan Forest.

Castro, argentino classe 2004, ha caratteristiche fisiche e tecniche molto diverse da quelle di Lukaku. Agisce da prima punta moderna e dinamica, lavorando tanto per la squadra. Nell’ultima stagione a Bologna, il talento di San Martìn ha totalizzato 36 presenze con 8 reti in Serie A.