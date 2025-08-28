Il Milan può completare un altro innesto in questi giorni prima della chiusura del mercato: è un ex Real il nuovo obiettivo.

Giorni di fuoco per il Milan in chiave calciomercato. La squadra di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta al debutto in campionato contro la Cremonese ha capito di doversi ancora rinforzare pesantemente. La rosa infatti, al netto anche degli infortuni, è tutt’altro che al completo.

Saranno ore ricche di novità e di trattative quelle in casa Milan, con i dirigenti Tare e Furlani chiamati a fare gli straordinari per accontentare Allegri e soprattutto una tifoseria che è furiosa per le scelte finora piuttosto traballanti. Nel mirino dei rossoneri vi sono senza dubbio un altro difensore centrale, un centrocampista ed un centravanti (Harder è il nome più gettonato).

Ma nelle ultime ore è venuta fuori anche l’esigenza di trovare un altro esterno difensivo a sinistra. Allegri su quella fascia può contare per il momento solo sull’ecuadoriano Estupiñan e sul giovane Bartesaghi. Inoltre lo spagnolo Alex Jimenez, jolly che può essere utilizzato anche a sinistra, sembra essere in uscita, vista la trattativa serrata con il Como. Ecco dunque la necessità di intervenire anche in questo reparto il prima possibile.

Il Milan pesca tra gli svincolati: in arrivo il terzino sinistro spagnolo

L’ultima idea per dare un ricambio d’esperienza ad Allegri sulla corsia mancina arriva dalla lista svincolati. Al momento vi sono numerosi calciatori di ottimo livello che sono ancora senza squadra, alla ricerca di una nuova squadra dopo la scadenza dell’ultimo contratto.

Il nome ideale è quello di Sergio Reguilon, terzino spagnolo cresciuto nel Real Madrid ma visto in maniera molto positiva con le maglie di Siviglia e Tottenham. Nell’ultima stagione con gli Spurs ha giocato davvero poco, restando quasi sempre ai margini della formazione allenata da Postecoglu. Da qui la decisione di non rinnovare il contratto di Reguilon e svincolarlo a giugno scorso.

Il classe ’96 (compirà 29 anni a dicembre) ha tutte le caratteristiche giuste per poter dare una mano al Milan sulla fascia sinistra di difesa. Rapido, abile nei cambi di passo, sa fare bene la doppia fase. Dovrà ovviamente recuperare la forma atletica ideale, visti i mesi di inattività dopo la scadenza con il Tottenham.

Reguilon è dunque un’idea che può concretizzarsi nelle prossime ore. Il Milan in questo senso non ha neanche particolarmente fretta, visto che il club rossonero può ingaggiare un calciatore svincolato anche oltre la scadenza del mercato fissata al 1 settembre. Ma Allegri sta chiedendo ai dirigenti di accelerare.