

Gli hacker e la tutela della nostra privacy tornano come temi centrali dopo la brutta vicenda occorsa a Stefano De Martino. Da una telecamera in casa a circuito chiuso collegata al wi-fi i malviventi sono riusciti a entrare per rubare immagini private. Un rischio che tutti possono correre e sono molti i dispositivi dai quali è possibile “entrare” nelle nostre case. L’avviso di Fabio Duranti che risponde agli ascoltatori: “Forse voi non avete ancora capito che ci sono molte televisioni moderne che hanno la telecamerina incorporata. Voi non la vedete ma è nascosta sul bordo superiore. Lì magari un bel pezzettino di nastro adesivo nero sarebbe meglio applicarlo. Ormai le minacce da questo punto di vista vengono dappertutto. Anche le lettiere dei gatti hanno le telecamere”

La tecnologia fa enormi passi avanti e migliora anche la capacità di contraffare video in maniera sempre più credibile.

Ormai è possibile generare immagini anche di telecamere di sorveglianza, spiega Duranti: “C’è un software spia che cambia le immagini delle telecamere di sorveglianza, prodotto da una startup israeliana. Fornisce ai governi occidentali un software in grado di accedere a tutte le telecamere di sorveglianza e di alterarne la realtà ripresa in tempo reale. Può persino cambiare le immagini del passato pescando da video archiviati nella memoria digitale. Quindi si può fare questo con le vostre telecamere che avete dentro casa e che avete fatto l’errore di connetterle alla rete esterna. Una cosa che p né io né persone che sono esperti in informatica fanno mai. Le telecamere di casa devono essere all’interno di una rete chiusa, non collegata con la rete esterna. Vanno poste possibilmente in due posti sicuri, lontani da qualsiasi tipo di effrazione“.

Sul tema anche Fabio Dragoni ha le idee molto chiare, e porta l’esempio del Cloud, l’innocua “nuvoletta” che viene utilizzata come icona per i salvataggi sulla rete: “Se guardi il cloud è una nuvola, ma in realtà è il computer di qualcun altro. Solo Kamala Harris credeva effettivamente che i dati stessero per aria. Voi non vi rendete conto che c’avete un cinese o un americano che sta dentro casa vostra e che vi guarda dalla mattina alla sera”.