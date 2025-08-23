Il Napoli vince in scioltezza all’esordio in campionato, decisivi i due giocatori di maggior valore: Mc Tominay e De Bruyne. La squadra di Conte batte un Sassuolo remissivo, molto debole in difesa, incapace di creare occasioni davanti. I Campioni d’Italia in carica vincono senza fare troppa fatica, un due a zero con due legni colpiti e tante occasioni potenziali in zona gol. Unica nota stonata la freddezza sotto porta di Lucca, al momento unica prima punta dei partenopei. L’ex Udinese ha mancato un tap-in clamoroso e ha sprecato diverse palle nell’area avversaria. Necessario per il Napoli intervenire sul mercato. Per quel che riguarda il Sassuolo, i migliori giocatori restano quelli che sono finiti in Serie B due stagioni fa, ci sarà da lottare fino alla fine per arrivare alla salvezza. Sono lontani i tempi in cui Carnevali chiedeva cifre astronomiche per calciatori evidentemente non all’altezza delle aspettative.

La partita

Il primo tempo lo indirizza McTominay con il gol che al sedicesimo sblocca una partita mai complicata per i giocatori azzurri. Il colpo di testa su inserimento è l’emblema della distanza tecnica tra le due formazioni. Al primo attacco non codificato, la difesa neroverde si sgretola: i centrali seguono Lucca nell’area piccola e il centrocampista scozzese è libero di colpire di testa a pochi metri dalla porta. Impossibile sbagliare, il miglior giocatore dello scorso campionato è il primo marcatore della nuova Serie A. La partita si stabilizza, il Sassuolo tenta qualche timido attacco ma non si scopre per restare in partita. L’unico sussulto lo offre ancora McTominay con un tiro a giro da fuori area che spacca la traversa.

Il secondo tempo lo mette in ghiaccio una punizione di De Bruyne che Turati legge malissimo. Un cross che non tocca nessuno e che finisce in gol. Poco prima il Napoli aveva colpito un altro legno, con Lucca incapace di ribadire in rete da due metri il pallone sputato fuori dal palo. Politano, autore del bel tiro finito sul palo, si dimostra titolare della parte destra, con Neres subentrato nel finale. Da segnalare l’espulsione di Koné per doppio giallo a 12 minuti dalla fine.