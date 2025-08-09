In casa Ferrari sarà addio con Lewis Hamilton, almeno secondo questo parere. Il pilota inglese avrebbe già pronto il suo naturale sostituto.

C’è chi pensava, o meglio sperava, che dall’estate in poi la stagione di Lewis Hamilton alla guida della Ferrari potesse migliorare. Con risultati più in linea con la fama e le qualità del pilota britannico, che non ha avuto finora un grande impatto con il team italiano e con la monoposto a sua disposizione.

Purtroppo le cose non sono cambiate nel recente GP d’Ungheria, anzi se possibile sono anche peggiorate. Hamilton infatti, che in precedenza era sempre finito in zona punti, ha chiuso con un negativo 12° piazzamento all’Hungaroring, denotando ulteriori difficoltà alla guida della SF-25. Un momento davvero delicato che potrebbe compromettere i rapporti futuri tra il pilota di Stevenage e la Ferrari.

Ancora da chiarire se i risultati scarsi di Hamilton dipendono solamente dalle problematiche tecniche e meccaniche della monoposto, oppure se c’è qualcosa che non va nel modo di guidare del 7 volte campione del mondo di Formula 1. Fatto sta che c’è chi, all’interno del Circus, considera già al capolinea la sua avventura a Maranello.

Bernie Ecclestone boccia Hamilton: “Ecco su chi dovrebbe puntare la Ferrari”

Ad esempio, tra i più critici e scettici sul destino di Lewis Hamilton, c’è anche Bernie Ecclestone. L’ex capo della Formula 1, attualmente nominato presidente onorario dell’organizzazione, era presente all’Hungaroring nello scorso weekend. Ed ha avuto tutto il tempo di commentare l’ennesimo flop di Hamilton in Ferrari.

Il Daily Mail ha raccolto le dichiarazioni non proprio positive di Ecclestone: “Lewis è molto talentuoso, ma come molte grandi personalità dello sport, quando toccano l’apice poi c’è solo la discesa. Lewis è stanco. Ha bisogno di smettere, di ricominciare da zero e fare qualcosa di completamente diverso. Forse ora non lo pensa, ma presto si abituerà a fare altro, lontano dalle corse. Se continuasse, mentirebbe a se stesso. Dovrebbe smettere adesso”.

Un giudizio netto e severo quello dell’imprenditore britannico, che conosce molto bene Hamilton e dunque si permette di esprimere pareri chiari e cristallini. Inoltre Ecclestone ha consigliato alla Ferrari alcuni nomi di giovani piloti su cui ripartire: “Se si potesse, prenderei Isack Hadjar della Racing Bulls, che ha fatto molto bene all’esordio ed è un ragazzo fantastico. O altrimenti il mio amico brasiliano Gabriel Bortoleto. Ha talento”.

Chissà se i vertici Ferrari seguiranno tale consiglio oppure preferiranno proseguire l’avventura con Hamilton, provando a migliorare la prossima monoposto basandosi anche sulle sue caratteristiche. Certo è che, se dovessero continuare ad arrivare solo delusioni, sarà lo stesso fuoriclasse inglese a stancarsi prima del tempo.