Cambia tutto dopo la splendida finale del torneo maschile di Wimbledon 2025, quella che Jannik Sinner ha vinto contro Carlos Alcaraz.

Rimarrà nella storia l’impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Il campionissimo del tennis italiano infatti è riuscito a vincere per la prima volta nella sua carriera quello che forse è considerato il torneo del Grande Slam più prestigioso e tradizionale di sempre.

Inoltre Sinner è il primo italiano nella storia a riuscire in questa impresa. Prima di lui c’era andato vicino soltanto l’amico Matteo Berrettini, quando nel 2021 fu sconfitto in finale da Novak Djokovic. Trionfare sull’erba di Londra ed essere premiato dalla principessa del Galles in persona Kate Middleton è sicuramente qualcosa che Jannik non potrà mai dimenticare.

La speranza sua e di tutti i tifosi italiani di tennis è che questo sia soltanto il primo di una lunga serie di Wimbledon portati a casa da Sinner. Il quale ha anche interrotto una maledizione con la superficie in erba, dimostrando di poter essere dominante ovunque. Intanto, proprio dal campo dove si è giocata la finale lo scorso 13 luglio, arriva una notizia davvero sorprendente.

Lavori in corso sul centrale di Wimbledon, ma con un particolare: riguarda Sinner

Come da tradizione, a circa due settimane dal termine del torneo annuale di Wimbledon, gli organizzatori hanno dato il via ai lavori di rifacimento totale del manto erboso. Per farsi trovare pronti ed operativi, i gestori dell’All England Tennis Club hanno incominciato a sradicare l’erba del Central Court.

Niente di straordinario, bensì fa tutto parte della liturgia di Wimbledon, che poco dopo la fine del torneo si rifà il look per attestare al meglio il nuovo manto in vista della prossima manifestazione. Nel 2026 si disputerà la 149ª edizione del torneo tennistico più celebre al mondo, mentre per l’anno successivo, quando si celebrerà il 150° anniversario, sono previsti lavori di ampliamento della Henman Hill, la collina da dove la maggior parte degli appassionati segue gli incontri sui maxischermi.

La particolarità è che tutto verrà modificato, tranne un elemento. Il tabellone elettronico presente sul Central Court non sarà toccato fino all’inizio del prossimo torneo. Ciò significa che per tutto l’anno resterà impresso il risultato della finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che ha visto l’azzurro vincere per tre set ad uno e conquistare il titolo.

Una bella soddisfazione per Sinner, che vedrà il suo nome impresso sul mitico campo di Londra almeno fino al luglio del 2026, come campione in carica assolutamente meritevole.