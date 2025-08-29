È finita l’epoca in cui passi ore ed ore a stirare, ecco come devi pulire il ferro da stiro per eliminare le pieghe con una sola passata.

Il ferro da stiro è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, ma spesso viene trascurata la sua manutenzione. Con il tempo, il calcare si accumula nei condotti interni, specialmente se si utilizza acqua del rubinetto, mentre la piastra può sporcarsi a causa di tessuti sintetici, amido o bruciature accidentali. Pulire regolarmente il ferro non solo ne prolunga la vita, ma migliora anche le prestazioni.

Un altro aspetto molto importante di effettuare una pulizia periodica del ferro da stiro, è che, più il ferro sarà tenuto in perfette condizioni e più impiegherà meno tempo ad eliminare tutte le pieghe, riuscendo così ad ottenere anche un notevole risparmio in bolletta.

Come ottenere un ferro da stiro perfettamente pulito in poche mosse: il risultato sarà sorprendente

È bene sapere, che trascurare la pulizia del ferro da stiro può avere degli effetti negativi da non sottovalutare. Oltre ad impiegare più tempo per eliminare le pieghe, c’è anche il rischio che i residui di sporco possano macchiare i tessuti, costringendo così a dover rilavare tutto. Fortunatamente, per evitare che questo accada ci vuole davvero pochissimo e ora scopriremo come fare.

Per ottenere un ferro da stiro perfetto, si dovrà iniziare con la pulizia del serbatoio. Quindi, preparare una soluzione composta da metà acqua distillata e metà aceto bianco. Versarla nel serbatoio del ferro, avendo l’accortezza di non riempirlo del tutto, a questo punto accendere il ferro e impostare la temperatura massima e attivare la funzione vapore. Fare uscire il vapore per alcuni minuti, tenendo il ferro in posizione verticale sopra il lavandino o un contenitore resistente al calore. Spegnere il ferro e lascia agire la soluzione per 10-15 minuti. Infine, svuotare il serbatoio e risciacquare bene con sola acqua distillata, facendo uscire di nuovo del vapore per eliminare ogni residuo di aceto.

Dopo aver fatto questo, si potrà passare alla pulizia della piastra. In questo caso, con il ferro spento e freddo, cospargere la piastra con un po’ di bicarbonato di sodio Aggiungere alcune gocce di aceto o di succo di limone. Usare un panno morbido o una spugna non abrasiva per strofinare delicatamente la superficie e pulire bene con un panno umido per rimuovere ogni residuo. Se ci sono fori ostruiti, si potrà usare con un cotton fioc o uno stecchino in legno. Ed ecco che finalmente il ferro da stiro sarà come nuovo.