A poche ore dal debutto stagionale in campionato con lo Scudetto sul petto, l’ambiente napoletano è stato scosso da una terribile notizia

In attesa che finalmente la Serie A – ultimo dei top campionati d’Europa a prendere il via come tempistica di calendario – scenda in campo per la sua prima giornata, in Serie B si è già disputato il primo anticipo stagionale, quello che ha visto il Cesena espugnare l’Adriatico di Pescara col punteggio di 1-3.

Per la verità si è giocato anche in Serie C, dove le tante squadre componenti i tre gironi hanno dato vita ad una prima tornata di gare in cui non sono mancate emozioni e colpi di scena talvolta del tutto inattesi.

In una di queste, che vedeva il neopromosso Livorno affrontare la Ternana, la sorpresa per il risultato finale (i labronici hanno prevalso 1-0 contro una della grandi favorite del Girone B) è stata anticipata da momenti di grande commozione per il terribile lutto che ha colpito il vice allenatore degli umbri, Claudio Bellucci.

L’ex attaccante, tra gli altri, di Napoli, Sampdoria e Bologna ha infatti pianto la morte del padre, commemorata dallo stesso club delle Fere con un lutto al braccio esibito durante la gara contro i toscani.

Morto il papà di Bellucci, Ternana in lutto e tifosi sconvolti

La notizia della tragedia che ha colpito il vice di Fabio Liverani sulla panchina del club umbro è stata diffusa poche ore prima dell’esordio in campionato degli umbri, che non hanno potuto esimersi, come club, nell’esprimere profondo cordoglio e affetto per il dolore sofferto dal loro tesserato.

“La Ternana Calcio, in tutte le sue componenti, si stringe affettuosamente a Claudio Bellucci, vice allenatore delle Fere, che ha perso il papà. A Claudio, da parte di tutti noi, l’abbraccio sincero e le più sentite condoglianze per la grave perdita. Questa sera i rossoverdi scenderanno in campo a Livorno con il lutto al braccio in segno di vicinanza“, si legge sul sito ufficiale della società di Terni.

La notizia è stata accolta con particolare mestizia in quel di Napoli, dove l’ex attaccante, protagonista di 4 intense stagioni con gli azzurri, bagnate da 28 gol totali, da una retrocessione in B ma anche da un bellissimo ritorno in Serie A, ha lasciato un ricordo pressoché indelebile.