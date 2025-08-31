Colpaccio di mercato nelle ultime ore della sessione estiva. Il calciatore si trasferisce per 25 milioni di euro.

Il Milan è una delle squadre senza dubbio più attive in quest’ultima fase di calciomercato estivo. I rossoneri devono ancora sistemare numerosi reparti, nonostante la proprietà RedBird abbia investito ben 148 milioni di euro per gli acquisti già ufficializzati.

L’ultimo innesto è stato quello di Christophe Nkunku, attaccante francese arrivato dal Chelsea per ben 37 milioni. Ma la finestra di mercato promette ancora scintille: Massimiliano Allegri ha chiesto alla sua dirigenza di completare la rosa con l’acquisto di un altro difensore, di una mezzala di centrocampo e di un attaccante centrale che possa dare un ricambio a Gimenez.

Per realizzare tutto questo nelle ultime 48 ore del mercato estivo 2025, il Milan ha anche assoluto bisogno di monetizzare. Serve far uscire qualche esubero, quei calciatori che Allegri non considera centrali nel suo schema e che possono garantire introiti e plusvalenze per la società. Il prossimo colpo in uscita dovrebbe concretizzarsi già nella giornata odierna, un affare da circa 25 milioni di euro che sicuramente farà piacere a club e tifosi.

Milan, fatta per la partenza di Musah: accordo raggiunto con l’Atalanta

Tutto ormai fatto e deciso per la cessione di Yunus Musah. Il centrocampista e jolly statunitense non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi milanista. Neanche le ultime prove da titolare sotto la guida di Allegri ne hanno blindato il posto in squadra. Così, come auspicato già da settimane, la sua avventura al Milan giunge al capolinea.

Musah è ad un passo dall’Atalanta. La squadra orobica era alla ricerca di un mediano con le caratteristiche del classe 2002, che potesse giocare sia in mezzo al campo sia da esterno destro di fascia. Una richiesta specifica di Ivan Juric, che verrà molto probabilmente accontentato: come detto, affare da 25 milioni complessivi, con l’Atalanta che finalizzerà il tutto con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il Milan cede dunque Musah, arrivato nel 2023 dal Valencia per circa 21 milioni, generando così anche una piccola plusvalenza. Il centrocampista americano, con un passato da giovanissimo nel calcio veneto (è cresciuto a Castelfranco), lascia Milanello con un bottino di 80 presenze e zero reti all’attivo.

Musah non sarà l’unica cessione last-minute del Milan. I rossoneri tra oggi e domani completeranno anche l’uscita di Alex Jimenez verso il Bournemouth, di Chukwueze al Fulham e probabilmente di Bennacer, che piace a Bologna e Trabzonspor. In arrivo invece un difensore centrale, un centrocampista di qualità e una punta (Akanji, Rabiot e Dovbyk i nomi più gettonati da radiomercato).