Cessione in vista per l’Inter che si potrà concretizzare già nelle prossime ore. La Fiorentina fa sul serio e punta a chiudere per 15 milioni.

In casa Inter continua a tenere banco la questione Lookman, ovvero l’obiettivo numero uno del mercato nerazzurro. C’è chi pensa che, con l’eventuale acquisto dell’attaccante nigeriano dall’Atalanta, la rosa a disposizione di Cristian Chivu possa considerarsi completa al netto di ulteriori uscite.

Dunque le priorità di mercato dell’Inter sono le seguenti: cercare di portare Lookman alla corte di Chivu, avvalendosi della forte volontà del calciatore di lasciare Bergamo, ma allo stesso tempo cercare di snellire la rosa nerazzurra dai cosiddetti esuberi. Ovvero cedendo i calciatori che non sono considerati utili agli schemi tattici della squadra.

Uno dei possibili partenti da casa Inter è un centrocampista, su cui il club nerazzurro in passato ha investito fortemente, che però non ha rispettato le attese e dunque sembra destinato a proseguire la sua carriera altrove. Il problema è che ha già rifiutato diverse destinazioni estive, bloccando in qualche modo il mercato in uscita dell’Inter.

Asllani ha rifiutato anche il Sassuolo: l’Inter attende l’offerta della Fiorentina

Stiamo parlando di Kristjan Asllani, centrocampista di origine albanese che sembra ormai poco considerato nelle nuove gerarchie interiste. Spesso preso in considerazione da Simone Inzaghi in passato, l’ex Empoli pare non vantare la stessa fiducia con mister Chivu, che preferisce altri tipi di calciatori.

Nelle ultime settimane per Asllani si sono mosse diverse squadre, tutte però rifiutate dal classe 2002. Prima il Betis Siviglia, che aveva provato ad acquistarlo a titolo definitivo, poi di recente si era presentato il Sassuolo. Gli ottimi rapporti tra l’Inter ed il club neroverde sembravano poter agevolare l’affare in prestito, ma è stato lo stesso Asllani a dire no al trasferimento, considerato da lui stesso un ‘downgrade’.

La squadra che potrebbe convincere seriamente Asllani a lasciare San Siro è la Fiorentina. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i viola appaiono l’unico club pronto ad acquistare l’albanese a titolo definitivo in Serie A. Pronta un’offerta da 15 milioni di euro, anche se tutto è stato rallentato dalla mancata cessione di Beltran al Flamengo. Anche il Bologna si è interessato in questo senso, ma per ora non sono stati effettuati passi concreti.

Possibile futuro in maglia gigliata dunque per Asllani, che nella sua esperienza all’Inter finora ha collezionato 99 presenze e 4 reti nell’arco di tre stagioni, segno di come Inzaghi gli desse fiducia. Ma dopo l’arrivo del croato Sucic a centrocampo e la difficoltà di cedere altre pedine, il futuro del regista nativo di Elbasan appare sempre più lontano dalla Milano nerazzurra.